Arranjat a Palamós el tram del camí de ronda entre la platja de Castell i el poblat ibèric
Les obres, amb un cost de 5.700 €, milloren l’accessibilitat i redueixen l’erosió provocada per l’aigua de pluja en un dels trams més transitats de Palamós
L’Ajuntament de Palamós ha completat aquesta setmana les tasques de restauració i millora del tram del camí de ronda que connecta la platja de Castell amb el poblat ibèric situat al promontori del mateix nom. Les obres, impulsades per l’Àrea de Medi Ambient amb la col·laboració del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret (MAC), han tingut un cost de 5.700 euros.
Els treballs han anat a càrrec d’una empresa especialitzada i han permès millorar la planimetria del ferm per garantir un accés més còmode i segur per als usuaris. Així mateix, s’han executat actuacions per minimitzar els efectes de l’erosió provocada per l’aigua de pluja, generant el pendent necessari per evacuar-la fora del camí i evitar les escorrenties que malmetien el traçat en diversos punts.
El tram, força degradat en els últims anys, és molt transitat per senderistes i visitants que accedeixen al poblat ibèric de Castell, considerat un dels assentaments d’època ibèrica a l’aire lliure més visitats de Catalunya.
Un jaciment clau a la Costa Brava
El poblat ibèric de Castell s’alça sobre un promontori que avança cap al mar i que es connecta a terra ferma per un istme situat a l’extrem de la platja. Les primeres ocupacions documentades daten del segle VI aC, tot i que el primer assentament ibèric consolidat no es forma fins al segle V aC, establert a la plataforma superior i a diverses terrasses laterals.
Tot i l’arribada dels romans al territori a finals del segle III aC, el poblat va continuar desenvolupant-se, a diferència d’altres assentaments ibers que van ser abandonats. La seva progressiva pèrdua d’importància estratègica, especialment en l’àmbit comercial, en va motivar l’abandonament al llarg del segle I dC.
Des del 1996, el jaciment està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de zona arqueològica i forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Palamós.
