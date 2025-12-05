La Tallada d'Empordà dirà si o no al parc eòlic
Els veïns estan cridats a posicionar-se sobre el projecte de parc eòlic que s'està tramitant i que ja ha suposat la creació d'una plataforma, Defensem l'Empordanet, que alerta dels perjudicis
Els veïns de la Tallada d'Empordà decidiran dissabte si donen suport o s'oposen al parc eòlic impulsat per l’empresa Eòlica Alta Anoia, SL, del grup RWE Renewables Iberia. Quatre generadors de 200 metres d'altura en camps agrícoles a la plana empordanesa. El govern municipal va decidir deixar en mans dels veïns la decisió. Paral·lelament, s'ha constituït a la comarca Defensem l'Empordanet, una plataforma ciutadana integrada principalment per veïns de la Tallada, però també d'altres poblacions afectades pel projecte. Preparen un recurs a l'expedient i diverses accions per intentar frenar el projecte.
La Tallada d'Empordà, Bellcaire, Verges, Bellcaire o Garrigoles són alguns dels municipis que es podrien veure afectats.
El portaveu de la plataforma Defensem l'Empordanet, Sebastià Villalón, explica que esperen adjuntar el resultat de la consulta a les al·legacions que es presentaran. Tenen tres informes sobre l'afectació a l'avifauna, els sorolls i la part econòmica que els confirmen la seva postura contrària. Asseguren que "no és viable" i que no s'avaluen molts dels impactes. Es planteja en un espai reduït a la plana en terrenys d'alt valor agrícola.
El manifest elaborat desglossa les diferents afectacions. En primer lloc l'afectació a la qualitat de vida i la salut de les persones per elements com el soroll. Els nuclis urbans de la Tallada, Tor i Bellcaire podrien percebre nivells superiors als 30dB.
També apunten que és un "projecte econòmicament inviable, amb risc de devaluar habitatges, reduir el turisme i no generar ocupació". A més, afectarà "greument l'activitat agrària d'una de les planes més fèrtils de Catalunya" on la comunitat de Regants de Colomers està executant una inversió pública molt importnat per modernitzar el sistema de rec. L'impacte per a la fauna, el paisatge i el patrimoni són altres afectacions que es desglossen.
La plataforma defensa que estan a favor de les renovables per amb una transició energètica justa, democràtica i respetuosa amb el territori.
El projecte s'ha dividit en fases, en que creuen que els permet evitar alguns tràmits o informes que els facilitarien la tramitació.
Defensem l'Empordanet va ser present aquesta setmana a Girona, en una protesta davant la Delegació del Govern on un grup d'alcaldes es van reunir amb representants de la Generalitat i de l'empresa. Els alcaldes també han fet un manifest demanant que no es tirin endavant els projectes fins que es disposi del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya (PLATER).
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Un estudi a espais naturals gironins detecta que la fauna modifica els hàbits per evitar trobar-se amb humans
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya