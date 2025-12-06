El Baix Empordà celebra la primera Nit del Turisme amb una recaptació solidària de 2.850 euros
La quina i el sopar celebrats a l’Hotel Costa Brava de Platja d’Aro han permès recollir fons per a l’associació Viu Autisme
La primera Nit del Turisme del Baix Empordà ha recaptat aquest divendres 2.850 euros que s’aportaran a l’entitat Viu Autisme. L’acte, organitzat pel Consell Comarcal amb la col·laboració amb l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, ha inclòs un sopar i una quina solidària amb premis cedits per productors i empreses locals.
L’esdeveniment s’ha celebrat a l’Hotel Costa Brava i també ha servit per celebrar els trenta anys de trajectòria de la Comissió Turística comarcal. L’acte ha reunit més de vuitanta de representants del sector turístic, dels municipis del Baix Empordà i de la Diputació de Girona. Una primera trobada que es vol convertir en una diada anual de referència per a tota la comarca.
També s’han atorgat reconeixements a empreses i personalitats per la contribució al turisme del Baix Empordà. La Comissió Turística ha entregat plaques commemoratives al Grup Costa Brava Centre i en memòria a Josep Capellà, de Torroella de Montgrí i l’Estartit, i Antoni Riart, de Ceigrup Finques Riart de Calonge i Sant Antoni.
El vicepresident segon i conseller comarcal de Turisme, Raimon Trujillo-Coris, ha donat les gràcies als assistents i a l’organització de l’acte. També ha destacat que la primera Nit del Turisme “és una bona oportunitat de posar en comú tota la gent que forma part del sector turístic de la comarca en una nit tan especial com aquesta”.
L’associació Viu Autisme, amb seu a Castell d’Aro, destinarà la recaptació solidària a promoure la inclusió de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista. Una entitat que lluita per garantir la igualtat de drets i oportunitats del col·lectiu i de les famílies.
