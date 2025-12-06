Els veïns de la Tallada d'Empordà rebutgen la instal·lació de quatre aerogeneradors al municipi
Un 96% dels participants han votat en contra del projecte a la consulta popular celebrada aquest dissabte
Berta Artigas Fontàs (ACN)
La Tallada d'Empordà ha dit un no rotund al projecte per instal·lar quatre aerogeneradors de 200 metres al terme municipal. La consulta popular celebrada aquest dissabte ha tingut una participació de 324 persones, de les quals 310 (95,6%) han votat en contra del projecte i 11 (4,4%) a favor. Tres paperetes han sigut nul·les. Estaven cridades a les urnes 487 persones, habitants empadronats al municipi i majors de 16 anys o persones que hi tenen la segona residència. L'Ajuntament ja ha anunciat que presentarà al·legacions al projecte, promogut per l'empresa Eòlica Alta Anoia, i els veïns, agrupats sota la plataforma Defensem l'Empordanet, també treballen en la mateixa direcció.
Segons l'alcaldessa del municipi, Maria Dolors Guàrdia, el resultat és "clar i contundent": "El municipi de la Tallada rebutja la implantació dels projectes que conformen el parc eòlic Pla de la Tallada I, II, III i IV". La batllessa assegura que a part de les al·legacions, també enviaran a la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica el resultat de la consulta.
El projecte l'impulsa l'empresa Eòlica Alta Anoia, del grup RWE Renvewables Iberia, planteja la instal·lació de quatre aerogeneradors, que s'han tramitat a través de quatre projectes diferents. Cada aerogenerador tindria una potència de 5,7MW, la seva torre faria uns 118 metres i estaria equipat amb tres pales de 163 metres de diàmetre. La proposta inclou també la construcció d'una línia soterrada d'alta tensió per evacuar l'energia fins a la subestació de Bellcaire, situada a tocar del municipi. El cost previst és de 5,7 milions d'euros per aerogenerador.
Els participants havien de respondre sí o no a la pregunta: "Vols la instal·lació al municipi de la Tallada d'Empordà els 4 aerogeneradors del projecte 'Pla de la Tallada I, II, III i IV' que l'empresa Eòlica Alta Anoia SL vol posar-hi?". La votació ha comptat amb la participació del 66,53% de les persones avalades al cens.
Oposició veïnal
La instal·lació del projecte ha provocat una forta oposició dels veïns. L'associació Defensem l'Empordanet, que reuneix veïns del poble, alerta de l'impacte econòmic, mediambiental i sobre la salut de les persones que viuen al municipi. El seu president, Jordi Roure, en declaracions aquest matí a l'ACN ha assegurat que no s'oposen a les energies renovables, sinó a instal·lar-les "a qualsevol preu i a qualsevol lloc". Consideren una "bestiesa" situar els aerogeneradors en una de "les millors zones de cultiu" de Catalunya. A més, recorden que l'espai compta amb una rica biodiversitat perquè està situat entre el Parc Natural del Montgrí i el dels Aiguamolls de l'Empordà. Alerten que a part de l'impacte sobre el paisatge, també s'instal·larien a prop de cases, que estarien exposades a molt soroll.
