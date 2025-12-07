Calonge celebra els quatre anys com a poble de llibres amb sis llibreries en funcionament
El projecte "està consolidat" segons l'alcalde i dos projectes nous busquen un local per obrir
Berta Artigas Fontàs (ACN)
El municipi de Calonge (Baix Empordà) celebra aquest cap de setmana el seu quart aniversari com a poble de llibres amb sis botigues en funcionament i un programa d'activitats que inclou contacontes, tallers familiars i exposicions. L'alcalde, Jordi Soler, assegura que "el balanç és positiu i el projecte està consolidat", tot i el tancament i el canvi de propietaris de la majoria de les llibreries inicials. Els llibreters confirmen que "cada any ha anat a millor" i destaquen el suport municipal. Paral·lelament, el consistori està desplegant un pla estratègic per apropar la 'booktown' a les escoles. Dos nous projectes de llibreria, una dedicada a l'art i una altra de llibres de segona mà, busquen local per instal·lar-se al municipi.
Llibreters, veïns i visitants han omplert d'ambient festiu el nucli antic de Calonge per celebrar l'aniversari del poble de llibres. El 10 de desembre del 2021, set llibreries van obrir simultàniament en aquest municipi de poc més de 12.000 habitants, convertint-lo en la primera 'booktown' de Catalunya.
Quatre anys després, l'alcalde, Jordi Soler, en fa un balanç "clarament positiu". "Les llibreries que s'han establert funcionen bé i ja formen part de la vida del poble", subratlla.
Soler destaca que el projecte cultural ha servit per revitalitzar el centre històric del poble que "s'anava morint". "S'ha obert un hotel nou i dos restaurants", diu i afegeix que la 'booktown' atrau visitants tant locals com d'altres comarques i que tenen la segona residència aquesta zona de la Costa Brava. "Ve gent d'Osona, del Vallès, del Barcelonès, del Bages...". Assegura que el municipi ha pogut trencar amb el model "de sol i platja" concentrat a Sant Antoni i aquest turisme cultural "funciona molt bé".
El model, però, ha tingut alts i baixos. Ara estan en funcionament sis llibreries, però només dues són de les fundadores del 2021. Les altres han tancat o han canviat de mans. Soler relativitza aquestes sortides: "Algunes van tancar perquè el model no era l'adequat. Una llibreria esotèrica, per exemple, necessita un públic més ampli".
De fet, segons l'alcalde, hi ha dos projectes de llibreries, una dedicada a l'art i una altra a llibres de segona mà, que estan buscant local per instal·lar-se. El problema és que "tothom vol estar al carrer Major i els locals són els que són". En aquest sentit, l'Ajuntament treballa per diversificar la presència de llibreries cap als carrers del voltant, tot i que reconeix que "no pot haver-hi gaire més llibreries".
Pla estratègic per apropar la Booktown a les escoles
L'Ajuntament està desplegant un pla estratègic per mantenir i fer créixer la Booktown a llarg termini. Entre les primeres accions, ha creat uns quaderns pedagògics adaptats a la primera infància per apropar la 'booktown' a les escoles. "El món cultural ha de començar a la infància", defensa Soler. També estan previstes altres accions centrades en l'edat adulta i els joves.
Els llibreters: paciència i comunitat
Els llibreters confirmen el bon moment. La Roser Rodes de responsable de la llibreria Libelista assegura que "cada vegada tenim més clients fixos i més gent de fora, sobretot en caps de setmana, estiu, Sant Joan o Sant Jordi". Explica que han anat ampliant les seccions i l'oferta, i que entre els professionals hi ha molt bon ambient. "Cada any, el dia de l'obertura exacta, fem un dinar tots junts".
La Meritxell Ral, de la Llibreria Rals, assegura que "és difícil engegar un negoci en un poble petit, però la intenció era ajudar a revitalitzar un espai on les botigues anaven tancant". Apunta el suport municipal i les activitats mensuals com dues eines que han ajudat a enfortir el projecte. "És una feina conjunta, entre els negocis i l'ajuntament".
Per a ella, les baixes inicials formen part del procés de maduració: "Ningú sabia què es trobaria. Érem projectes petits, molts veníem de fora i cadascú fa el seu camí. L'important és que, si algú ha de tancar, hi hagi algú altre que vulgui obrir", assegura.
Activitats pels quatre anys
Per celebrar els quatre anys s'han programat activitats especials des del 29 de novembre al 13 de desembre. Aquest matí, per exemple, llibreters i representants municipals han bufat les espelmes d'aniversari i just després, el grup Ambauka ha ofert l'espectacle 'Peti qui peti!'. Al llarg del dia, també hi ha la proposta Llibreters VIP, amb l'escriptor Rafael Vallbona, que ofereix un recorregut per les llibreries del poble. La jornada acabarà avui amb 'La història musical de Nadal', un espectacle que combina música, tradició i relat històric.
