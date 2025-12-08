Una dona resulta ferida a Sant Feliu de Guíxols per un incendi a la xemeneia de casa seva
Els Bombers extingeixen el foc del sutge del conducte
Una dona va resultar lleument ferida per inhalació de fum diumenge a Sant Feliu de Guíxols a causa d’un incendi a la xemeneia de la seva casa.
Els fets van tenir lloc poc després de dos quarts de dotze de la nit en una casa del carrer de Carles Rahola, quan es va rebre l’avís que la xemeneia s’havia encès i hi havia molt fum a l’interior. Una dotació de Bombers es va desplaçar immediatament al lloc i va comprovar que el sutge del conducte s’havia cremat.
Els efectius van apagar el foc quan faltaven 9 minuts per les 12 i, poc després, les lectures de gas i temperatura van donar negatiu. La càmera tèrmica va confirmar que no quedava cap risc a l’habitatge, i els Bombers van tornar al parc poc després de la mitjanit, informen des del cos d'emergències.
La dona resident a la casa havia inhalat una mica de fum. El SEM la va atendre a la dona i li va donar alta voluntària, segons informen els Bombers.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Elx-Girona: Una broma de mal gust (3-0)
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Així és la luxosa mansió gironina d'aquesta famosa que es posa a la venda per 850.000 euros
- La Bonoloto deixa dos milions d'euros a una única persona a Porqueres