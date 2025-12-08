Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una dona resulta ferida a Sant Feliu de Guíxols per un incendi a la xemeneia de casa seva

Els Bombers extingeixen el foc del sutge del conducte

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Feliu de Guíxols

Una dona va resultar lleument ferida per inhalació de fum diumenge a Sant Feliu de Guíxols a causa d’un incendi a la xemeneia de la seva casa.

Els fets van tenir lloc poc després de dos quarts de dotze de la nit en una casa del carrer de Carles Rahola, quan es va rebre l’avís que la xemeneia s’havia encès i hi havia molt fum a l’interior. Una dotació de Bombers es va desplaçar immediatament al lloc i va comprovar que el sutge del conducte s’havia cremat.

Els efectius van apagar el foc quan faltaven 9 minuts per les 12 i, poc després, les lectures de gas i temperatura van donar negatiu. La càmera tèrmica va confirmar que no quedava cap risc a l’habitatge, i els Bombers van tornar al parc poc després de la mitjanit, informen des del cos d'emergències.

La dona resident a la casa havia inhalat una mica de fum. El SEM la va atendre a la dona i li va donar alta voluntària, segons informen els Bombers.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents