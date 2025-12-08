Enxampen dos homes robant la recaptació d'un rentacotxes a Platja d'Aro
La Policia Local denuncia conductors drogats i per tinença de drogues i objectes perillosos durant els controls del pont de desembre
La Policia Local de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró ha enxampat aquest cap de setmana dos homes robant la recaptació d’un rentacotxes a Platja d’Aro. Els fets es van produir la nit de diumenge a dilluns, cap a dos quarts de dotze de la nit, quan un testimoni va alertar els agents que havia vist persones manipulant la màquina de recaptació d’un rentacotxes situat a l’avinguda Castell d’Aro i els va indicar el vehicle amb què es desplaçaven.
Les patrulles disponibles es van mobilitzar immediatament i van enxampar els homes in fraganti. Al vehicle s’hi van localitzar uns 90 euros en monedes d’1 i 2 euros, així com eines com alicates, claus i tornavisos. Els agents també van comprovar que la porta de la màquina de recaptació estava forçada. Els detinguts són un home de 40 anys, multireincident amb dotze antecedents policials, i un altre de 45 anys amb un antecedent, veïns de Calonge i Palamós respectivament.
Motorista temerari
La nit de dissabte, la Policia Local també va denunciar un motorista que circulava de manera temerària pel centre de Platja d’Aro, cap a tres quarts d'onze de la nit. A més de la conducció negligent, l’home no portava el DB Killer al tub d’escapament, un dispositiu que redueix el soroll generat per la moto, segons fonts policials. El conductor va ser denunciat penalment per posar en perill la seguretat del trànsit.
Controls del pont de desembre
Durant els tres dies del pont de desembre, la Policia Local ha intensificat els controls de trànsit i ha denunciat diversos conductors per circular sota els efectes de drogues i per portar objectes o substàncies perilloses. Alguns d’aquests controls es van realitzar conjuntament amb els Mossos d’Esquadra entre dissabte a la tarda i diumenge a la matinada.
Entre els casos destacats, quatre conductors van ser denunciats per conduir drogats després de donar positiu en els tests, dos més per circular sense ITV i un per tinença de cabdells de marihuana. També es van aixecar denúncies per portar objectes perillosos, com un bat de beisbol, una pistola elèctrica tàser, un puny americà o una navalla. A més, un motorista va ser denunciat per no portar DB Killer al tub d’escapament.
Cap a les 5.15 h d’aquest dilluns, els agents també van denunciar dos menors que circulaven a sobre d’un patinet elèctric, una conducta prohibida, ja que només està permès l’ús individual d’aquest vehicle.
