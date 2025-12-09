Els Bombers de la Vall d'Aro reclamen a Interior que concreti el projecte i els terminis per construir el nou parc
Denuncien que la situació de les instal·lacions és "molt més greu del que admet el Departament"
Els Bombers de la Vall d'Aro reclamen al Departament d'Interior que concreti el projecte i els terminis per construir el nou parc. Després de denunciar que treballen en condicions "indignes" i que les instal·lacions presenten "greus mancances", la Conselleria va afirmar que hi ha previst fer un nou equipament en el Pla Estratègic Bombers 2030. Els efectius del cos reblen que "dir està previst és tant com no dir res" perquè "la realitat és que no hi ha res en marxa". Per això, demanen que s'iniciï "immediatament" el projecte i que es doti el parc dels recursos materials i vehicles que recull la carta de serveis. "Patim riscos greus que afecten la salut laboral i l'operativitat del servei", adverteixen.
Els Bombers de la Vall d'Aro van denunciar que el parc està en zona inundable, que dormen en barracons, sense aigua potable, amb plagues de rates i insectes, i amb pudors de la depuradora. A més, van retreure que no disposen d'una autoescala, ni d'una bomba urbana lleugera ni una barca de rescat. "El parc no compleix la normativa que ha aprovat el Govern", van alertar.
En resposta a les seves queixes, la Conselleria d'Interior va admetre que les instal·lacions estan "envellides", però va remarcar que està previst fer un nou parc al Pla estratègic Bombers 2030. A més, van destacar que aquest any s'estan renovant els vestuaris, els lavabos i les dutxes.
Pels efectius del cos de la Vall d'Aro, la situació que pateixen "és molt més greu del que Interior admet públicament" i consideren que les seves declaracions "no estan a l'altura del problema real".
Així, creuen que assumir que el parc és obsolet i limitar la resposta a renovar vestuaris, lavabos i dutxes és "una broma de mal gust davant la gravetat del que recull l'informe pericial". Aquest document sosté que pateixen humitats generalitzades, filtracions d'aigua, plagues, deficiències estructurals, barracons precaris, una manca total de ventilació i incompliments evidents de la normativa.
"Volen justificar l'espera fins al 2030 amb les reformes que estan fent al parc, però tot això no soluciona les mancances d'espais ni els incompliments. Això és una falsa capa de pintura per tapar totes les vergonyes. Parlem de riscos greus que afecten la salut laboral i l'operativitat del servei. Fer pedaços no és una solució, és una negligència", critiquen.
"Primer els despatxos, després els bombers i la ciutadania"
Pel que fa al parc nou previst al Pla estratègic Bombers 2030, recorden que no hi ha cap projecte redactat, ni cap partida econòmica assignada ni cap data d'inici o d'execució. "Dir està previst és tant com no dir res. La realitat és que no hi ha res en marxa", subratllen.
Així mateix, carreguen contra el Departament perquè prioritza la nova seu de la Regió d'Emergències de Girona, "malgrat que les instal·lacions actuals són de fa només sis anys i han rebut una inversió aproximada de mig milió d'euros". "Aquesta decisió és una demostració clara de prioritats equivocades: primer els despatxos, després els bombers i la ciutadania", reproven.
Els Bombers de la Vall d'Aro també insisteixen que encara no disposen de recursos essencials com l'autoescala, el vehicle urbà lleuger i la barca de rescat, "tot i ser necessaris i estar previstos en la carta de serveis". En aquest sentit, recorden que si no hi són "no és per un criteri tècnic", sinó perquè "el parc és tan obsolet i insuficient que físicament no hi caben". "Això afecta la seguretat dels ciutadans i municipis del centre de la Costa Brava", alerten.
Per tot plegat, reclamen a Interior que iniciï "immediatament" el projecte "real" del nou parc, "i no una promesa en un document". També exigeixen que doti l'edifici dels recursos i materials que pertoquen, i que prioritzi les infraestructures operatives davant de les noves seus administratives.
"La ciutadania mereix un servei d'emergències digne i els bombers mereixem salut i seguretat. El territori no pot esperar fins al 2030", subratllen.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Un home queda atrapat a la paret del castell d'Hostalric i el rescaten els Bombers
- Entren a robar en una casa de Girona, agredeixen i immobilitzen un dels residents