Palafrugell entregarà el guardó Peix Fregit a Àlex Cebollero per la seva trajectòria cultural i comunicativa
Els premis també atorgaran reconeixements a onze veïns que han destacat en diferents àmbits, tres centres educatius i un esportiu
Palafrugell entregarà el guardó Peix Fregit 2025 a Àlex Cebollero Luján per la seva trajectòria cultural i en el món de la comunicació. En la 43a edició diumenge a les set de la tarda al Teatre Municipal s'entregaran altres guardons com el Palafrugellenc de l'Any a onze veïns que han destacat en diferents àmbits; el premi a la Millor Iniciativa per a l'Escola Vedruna-Prats de la Carrera; Reconeixements especials a l'Escola Torres Jonamma, l'INS Baix Empordà, i el Club Tenis Llafranc. També es farà entrega del X Premi d'Articles Periodístics Santi Massaguer a Lluis Maimí i Francesc Cama per l'autoria del llibre "Volta nostàlgica a la murall de Palafrugell".
La presentació dels premis anirà a càrrec de Martí Sabrià, activista turístic i cultural, mentre que l’anuari, coordinat per la periodista Puri Abarca, recull els principals fets de l’any a Palafrugell amb imatges de Paco Dalmau, dibuixos de Miquel Llenas i les aportacions d’un ampli equip de col·laboradors.
El guardó més destacat, el Peix Fregit a una trajectòria, serà lliurat a Àlex Cebollero Luján en reconeixement a dècades de dedicació al cinema i a la vida cultural del municipi. Cebollero, que va començar com a aprenent als estudis d’Ignasi F. Iquino a Barcelona a principis dels anys 70, ha estat gerent de Videofutur, director i presentador del programa Fet en 35 a Ràdio Palafrugell, cap de premsa de l’Ajuntament i actualment dirigeix el Cinema Club Garbí, que el 2024 va atraure 26.400 espectadors. La seva trajectòria també inclou una destacada tasca solidària amb Càritas.
Altres reconeixements inclouen els Palafrugellencs de l’Any, amb personalitats de la cultura, la música i la solidaritat, com Meri Collazos Solà, Martí Ribot Vida, Miquel Muñiz Galdón, Romy Radresa Rojas, Joan López Sánchez, Mercè Lluís Ferriol, Emma Stratton Pedret, Raquel Camón Badi, Lluís Felip Caranta, Josep Regí Agustí i Carles Francesch Boschdemont (pòstum).
L'Escola Vedruna-Prats de la Carrera rebrà el premi a Millor Iniciativa després d'haver rebut un dels Premis Baldiri Reixac 2024-2025 que atorga la Fundació Carulla per la seva aposta per l'art com a eina educativa i per haver enfortit l'ús del català a les aules. El centre ha estat guardonat en la categoria Baldiri Experiències del projecte "I tu, quina paraula apadrines?", una proposta que promou la vinculació emocional de l'alumnat amb la llengua catalana, mitjançant la participació en activitats artístiques i culturals.
L'Escola Torres Jonama compleix cent anys, i l'INS Baix Empordà i El Club Tennis Llafranc, cinquanta.
L’esdeveniment és una cita anual imprescindible per posar en valor la vida social, cultural i comunitària de Palafrugell.
