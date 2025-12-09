Platja d'Aro licita la segona fase del projecte del passeig que inclou la passera sobre el Ridaura
El pas de vianants sobre el riu tindrà una llargada de 72 metres i 3,5 metres d'amplada
La segona fase del projecte surt a licitació per 2.947.321 euros
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha tret a licitació la fase del projecte d'allargament del Passeig Marítim que inclou la passera de 72 metres que creuarà el Ridaura. Aquesta fase del projecte, que assumeix l'Ajuntament, ha sortit a licitació per 2.947.321,09. L'Estat va començar el mes de novembre la primera part del projecte. I hi ha una tercera que està previst que assumeixin l'Estat i l'Ajuntament al tram nord per més de nou milions d'euros.
Aquesta setmana acaba el termini de presentació d'ofertes per a l'obra de perllongació del passeig. Amb la licitació s'avança en els tràmits per anar enllaçant les diferents fases d'execució de les obres a la façana litoral.
Una de les parts més importants de la segona fase del projecte és la construcció de la passera per a vianants que permetrà creuar el riu. Està dissenyada perquè puntualment puguin passar-hi vehicles d'emergència.
Contempla la connexió entre l’actual passeig i el nou tram sud fins al Port d'Aro que es realitzarà a través d’una passera que creuarà el riu Ridaura.
Tindrà una llargada de 72 metres i 3,5 d’amplada. L’estructura serà metàl·lica i pavimentada de formigó. En el tram de la passera, es faran murs de canalització del riu.
La segona fase o projecte del passeig contempla la connexió entre l’actual i el nou tram sud fins al Port d'Aro que es realitzarà justament amb la passera.
Les obres de reconversió de la façana litoral van començar al novembre amb una primera part que assumeix l'Estat. Se centren entre el Port d'aro i l'avinguda Verona Terol. L'actuació suposa allargar el passeig amb una actuació naturalitzada, a diferència de la resta de trams que seran més urbans, i juntament amb el segon projecte es crearà un eix continu de dos quilòmetres al llarg de tota la platja.
Però la reforma inclou encara un tercer projecte amb un cost d'uns nou milions d'euros. En aquest cas els responsable són l'Ajuntament i el Ministeri de Transició Ecològica. Anirà des de la nova passera del Ridaura fins a Cavall Bernat. El projecte guanyador va ser l'elaborat per l'estudi Lola Domènech i Studio Joy amb el títol d'“Un passeig per la pineda.
El nou passeig tindrà diferents seccions d'entre 13 i 20 metres, i els comerços i terrasses de restauració -separades de la façana dels edificis- com a màxim n'ocuparan la meitat de la superfície. A més, el passeig guanyarà amplada amb plataformes de fusta per damunt la sorra de la platja.
La transformació del passeig es va preveure amb aquests tres projectes que suposaran una inversió global d'uns 14 milions d'euros i que s'espera que puguin estar enllestits el 2030.
