Busquen un home de 29 anys desaparegut a Palamós des de fa set dies

Els Mossos d’Esquadra van rebre la denúncia de la família i tenen oberta una investigació per localitzar-lo

El desaparegut de Palamós.

El desaparegut de Palamós. / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Palamós

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Bisbal d’Empordà investiguen la desaparició d’un veí de Palamós de 29 anys.

El cos policial va rebre la denúncia de la família el dissabte 6 de desembre al vespre, després que no tinguessin notícies d'Andy Ismael Orgando Cuevas des del dijous 4 de desembre a la tarda, quan va sortir de casa seva, fet poc habitual.

Des de llavors, els familiars no han tingut contacte amb ell i han difós crides a través de les xarxes socials per demanar ajuda en la seva localització, sol·licitant que s’avisi la policia si algú el veu. L’home mesura 1,70 metres i es demana la màxima difusió.

La Unitat d’Investigació dels Mossos continua treballant per esbrinar el seu parador, que encara no s’ha localitzat.

TEMES

La ruta "Anem a buscar el Tió" ja es pot fer fins diumenge de manera lliure a Can Pere Tià

Traslladen la mandíbula de Banyoles de la farmàcia Alsius fins al nou Museu Arqueològic

Les imatges del trasllat de la mandíbula de Banyoles al Museu Arqueològic

Un investigador de la UdG rep un ajut de 2 milions, un dels més prestigiosos en recerca

Compte: Aquests són els aliments que més perjudicen la salut del cor segons un cardiòleg expert

Un detingut a Riells i Viabrea en una operació contra un grup criminal serbi dedicat al cultiu de marihuana

Ho has de saber: Aquesta és la malaltia que afecta milions de dones i triga anys a ser diagnosticada

L'Associació Turística d'Apartaments demana que l'Ajuntament de Llívia torni els diners de la pujada de les escombraries

