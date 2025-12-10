El Consell del Baix Empordà reforça serveis i aposta per la dinamització econòmica al pressupost del 2026
L'ens impulsarà un nou sistema de recollida selectiva que donarà servei a 23 municipis de la comarca
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat un pressupost per al 2026 de 36.751.678,55 euros, un increment del 5,26% respecte a l’exercici anterior. Els comptes posen el focus en l’atenció a la ciutadania, la dinamització econòmica i el suport directe als ajuntaments, i es configuren sota criteris de prudència, sostenibilitat financera i transparència. El Consell impulsarà el nou sistema de recollida selectiva, que donarà servei a 23 municipis de la comarca.
El nou pressupost preveu la consolidació de personal per garantir serveis de qualitat i ampliar el suport tècnic als municipis, especialment en l’àmbit d’arquitectura i urbanisme, considerat estratègic per al territori.
Un altre dels punts destacats és el reforç del Centre Tramuntana, amb l’objectiu de fomentar la inserció laboral de persones amb diversitat funcional i consolidar les col·laboracions amb ajuntaments i entitats. També s’hi inclou la millora salarial i de condicions laborals del personal, en línia amb els acords vigents.
El pressupost dona continuïtat al Pla Estratègic Comarcal, que esdevé l’eix central de les polítiques de desenvolupament dels pròxims anys. En aquest marc, es crearan grups d’acció concertada per potenciar sectors com l’economia blava, la cultura o el suport als micropobles.
El president del Consell Comarcal, Enric Marquès, va assegurar que els comptes permeten “continuar consolidant els serveis que s’ofereixen des de les diferents àrees” i que l’objectiu del govern comarcal és “impulsar polítiques que ens ajudin a avançar com a comarca i respondre amb rigor a les necessitats dels ajuntaments i de la ciutadania”.
El Baix Empordà, a l'ATM de Girona
Durant la sessió també es va aprovar la incorporació del Baix Empordà a l’ATM de Girona, un pas que permetrà aplicar la integració tarifària i reduir el preu dels bitllets de transport públic.
El ple va donar llum verda a l’adhesió de l’Ajuntament de Mont-ras al pla de serveis de gestió tributària i recaptació, i a la de Serra de Daró al pla de procediments sancionadors en matèria de trànsit i infracció d’ordenances.
A més, es va validar un nou conveni amb l’Ajuntament de Palafrugell per gestionar el servei de menjador de les escoles bressol municipals.
Finalment, tots els grups del Consell Comarcal van donar suport per unanimitat a una iniciativa legislativa popular en favor de les entitats del tercer sector que presten serveis socials.
