Identifiquen i atrapen un lladre a Palamós per les imatges gravades per la càmera del cotxe que havia saquejat
El detingut és multireincident i havia robat objectes electrònics i compres a comerços valorats en més de 600 euros
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Palamós han identificat i detingut un lladre multireincident després de reconeixe'l a les imatges gravades per la càmera del cotxe que havia saquejat. L'arrestat té 29 anys i l'han arrestat aquest dimarts com a suposat autor d'un delicte de robatori amb força a interior de vehicle. Segons informen els Mossos en un comunicat, els fets han tingut lloc la matinada del 7 de desembre quan el propietari del cotxe va patir un robatori poc abans de les sis del matí. L'havia deixat aparcat al carrer i, per imatges enregistrades per la mateixa càmera del vehicle, els Mossos han pogut constatar que l'autor havia estat un sol home.
El lladre havia trencat el vidre d'una de les portes per accedir a l'interior i va robar diversos objectes tant d'electrònica com compres que havia fet la víctima en comerços, valorats tots ells en més de 600 euros.
Amb l'estudi de les imatges enregistrades els Mossos han pogut identificar l'autor, un vell conegut de la Policia Local que ha pogut reconèixer el sospitós en tractar-se d'un multireincident.
Els Mossos han detingut el presumpte lladre aquest dimarts a Palamós. El detingut, amb antecedents, ha passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
Els Mossos d'Esquadra recorden en un comunicat que el vehicle no és cap caixa forta i aconsellen no deixar res de valor dins del vehicle.
