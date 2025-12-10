Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi

Se l'ha traslladat a l’hospital amb deshidratació i diverses lesions lleus

Imatge d'arxiu de la policia local de Palamós

Imatge d'arxiu de la policia local de Palamós / Ajuntament de Palamós

Eva Batlle

Eva Batlle

Palamós

L'home de 29 anys de Palamós que els Mossos d’Esquadra buscaven des de dissabte ha estat localitzat aquest dimecres a la tarda a la zona de la cala Port Marina del municipi. Presentava signes de deshidratació i també algunes lesions lleus, per la qual cosa se l'ha traslladat a l’hospital comarcal del mateix municipi per rebre atenció mèdica.

La Policia Local de Palamós ha estat qui l’ha trobat, en un dispositiu en què també han participat els Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos d’Esquadra han informat la família que no en tenia notícies des del dijous 4 de desembre a la tarda, quan va sortir de casa seva en una conducta que consideraven poc habitual.

La desaparició es va denunciar formalment el dissabte 6 de desembre al vespre. Durant aquests dies, familiars i amistats van difondre crides a les xarxes socials demanant col·laboració ciutadana per facilitar-ne la localització.

