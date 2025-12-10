La ruta "Anem a buscar el Tió" ja es pot fer fins diumenge de manera lliure a Can Pere Tià
Un centenar de famílies van participar de la proposta que es va estrenar guiada, amb proves i endevinalles fins al Tió
Prop d'un centenar de famílies van participar a la proposta "Anem a buscar el Tió" que Palamós va celebrar aquest cap de setmana a la finca Can Pere Tià. Suposa 450 persones van participar en un itinerari guiat pel bosc amb diverses proves i endevinalles que els van portar fins al Tió de Nadal.
El recorregut, amb una durada aproximada de 45 minuts, es va portar a terme amb sortides cada mitja hora, de les 10:30 a les 13:00 hores i de les 15:30 a les 16:30 hores, i va ser dinamitzat per monitors caracteritzats de pastorets que van acompanyar les famílies en tot moment. Els participants van haver de superar proves que posaven a prova la imaginació, la cooperació i l’esperit d’aventura dels infants i adults.
A partir d’ara i fins al 14 de desembre, el circuit es podrà fer de manera autònoma, seguint la senyalització amb codis QR que indiquen les proves i l’itinerari. Les famílies interessades poden consultar tota la informació i recomanacions al web: www.educ.cat/anem-a-buscar-el-tio.
L’activitat forma part de la campanya de Nadal i Reis que Palamós organitza del 5 de desembre al 5 de gener, amb una programació plena d’activitats lúdiques, tradicionals i comercials. Durant aquest període, el municipi acollirà mappings nadalencs, mercats de parades, espectacles infantils, cantades de nadales, la visita del Carter Reial, l’arribada d’en Fumera, celebració del Tió i la cavalcada de Reis, entre altres propostes.
La programació completa es pot consultar a l’App “Palamós” o als webs visitpalamos.cat i palamos.cat, a l’apartat d’agenda.
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Imprudència a Girona: Un 'influencer' intenta pujar a l'arbre de Nadal de la Plaça Catalunya
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Catalunya declara l’emergència per la pesta porcina africana
- L’ascens de Kave Home: multiplica per 150 la facturació i se situa entre les empreses que més creixen d'Europa
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes