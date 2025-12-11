La justícia desestima aplicar les mesures cautelars que demanaven els marxants per frenar el nou mercat de Platja d'Aro
El consistori ja ha tret les noves concessions a concurs i analitza les 126 sol·licituds que han passat el primer filtre
La justícia ha desestimat aplicar les mesures cautelars que demanaven els marxants per frenar el nou model de mercat de Platja d'Aro. Després que l'Ajuntament tirés endavant el reglament, que redueix en un 35% el nombre de parades, el Gremi Associat de Venedors Ambulants No Sedentaris (GAVANS) i un particular van interposar-hi dos contenciosos en contra. Reclamaven que, mentre no es resolguessin els recursos, el jutjat aturés tot el procés. Una petició que se'ls ha desestimat. L'alcaldessa accidental, Imma Gelabert, diu que la decisió "avala" que l'ajuntament ha actuat com pertocava. El consistori ja ha tret les noves concessions a concurs -en total, seran 87- i analitza les 126 sol·licituds que han passat el primer filtre.
Platja d'Aro va ser un dels primers municipis de Catalunya a tirar endavant un nou model de mercat ambulant. L'ajuntament va acollir-se a un dels tres supòsits que permetia la Generalitat, arran del fet que les concessions per a quinze anys caducaven el 7 d'octubre passat.
Els consistoris podien escollir entre deixar de fer el mercat, renovar automàticament les llicències per un termini d'uns altres quinze anys o bé apostar per un nou model. En el cas de Platja d'Aro, el govern es va decantar per aquesta última opció.
A grans trets, el nou reglament -que es va aprovar al maig- aposta perquè el mercat tingui més productes de proximitat, mantenint els sectors que actualment hi tenen presència (com la fruita, la verdura, la roba o el parament de la llar). El reglament, però, sí que redueix considerablement el nombre de parades que hi havia.
De les 153 que hi havia fa quinze anys, a principis d'aquest 2025 en quedaven 137. El nou reglament les redueix fins a 87 (amb concessions que s'atorguen per concurs públic). A més, l'espai que actualment ocupa el mercat, a l'aparcament que hi ha a tocar de la Masia Bas, se subdividirà. La meitat serà per a pàrquing, i l'altra meitat per a parades.
El nou model de mercat va encendre part dels marxants, que van protagonitzar diverses protestes. Entre aquestes, alguns dies van deixar de parar, van fer marxes lentes amb furgonetes per l'interior de Platja d'Aro i també van assistir al ple on es va aprovar el nou reglament amb pancartes.
Després que l'ajuntament aprovés el reglament, i tirés endavant el concurs per a les concessions, els marxants van portar l'afer davant la justícia. L'associació GAVANS i un particular van interposar dos contenciosos administratius contra el nou model, i d'entrada van reclamar al jutjats que, com a mesura cautelar, frenessin tot el procés.
Ara, però, tant el jutjat contenciós número 1 de Girona com també el 3 -on han anat a parar els recursos- ho han desestimat. Per a l'alcaldessa accidental, tot i que els contenciosos encara no s'hagin resolt, la decisió ja suposa un aval a la feina feta. "Ens dona la raó amb tot el procés que estem fent per modificar el mercat i reduir el nombre de parades", explica Gelabert.
L'alcaldessa accidental de Platja d'Aro també explica que, tot i que el gremi de marxants al·legava que patiria "greuges econòmics", això no ha estat així. Perquè a partir del 7 d'octubre, quan van caducar les concessions, com que encara no s'havia resolt el nou concurs, l'ajuntament va allargar-les a precari amb l'objectiu "que totes les parades que hi havia, a excepció de les dels mesos d'estiu, poguessin continuar durant aquest temps".
126 sol·licituds
Ara, l'Ajuntament de Platja d'Aro ja està analitzant les sol·licituds que s'han presentat per atorgar les noves concessions. De les 132 que hi va haver inicialment, sis es van descartar ja d'entrada -perquè van fer-se fora de termini- i n'hi ha 46 més que els marxants han de corregir (perquè tenen algun defecte).
"Ens trobem en aquest procés, i un cop rebem les esmenes, engegarem immediatament el procés per fer la valoració de mèrits i atorgar les noves concessions", ha dit Imma Gelabert. L'Ajuntament de Platja d'Aro també ha informat que, de totes les parades que hi havia fins ara, n'hi ha hagut 48 que han decidit no presentar-se al concurs.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou
- L'empresa encarregada dels llums de Nadal a Girona denuncia 'l'influencer' que va escalar l'arbre
- L'Ajuntament de Girona troba ocupes quan anava a tapiar un pis de la Sareb
- El canvi de porter al Girona arribarà al gener en forma de fitxatge
- Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: 'Quin horror!