L'hospital de Palamós dona 5,6 tones d'aliments i productes per a la higiene personal a Càritas Baix Empordà
La donació ha estat possible gràcies a la col·laboració dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà i el Grup Darnés
Els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) ha celebrat un any més l’acte de donació d’aliments i productes d’higiene personal a les delegacions de Càritas del Baix Empordà. Enguany es compleixen setze edicions consecutives d’aquesta iniciativa solidària, que s’ha convertit en un dels principals punts de suport a les famílies en situació de vulnerabilitat de la comarca.
En total, la campanya d’aquest 2025 ha permès recollir 5.600 quilos d’aliments i productes d’higiene, una xifra possible gràcies a la col·laboració conjunta de SSIBE i el Grup Darnés. Cada entitat ha aportat 2,8 tones de productes. La gestió, compra i distribució del material ha anat a càrrec d’Emporhotel, que ha adquirit els articles segons les necessitats prèviament indicades per cada delegació de Càritas.
Entre els productes d’alimentació donats hi ha llet, oli, sucs, aigua, pasta, llegums, tomàquet fregit, tonyina, cafè i galetes. Pel que fa a la higiene personal, s’han distribuït gels de dutxa, fulles d’afaitar, pasta i raspalls de dents, així como també sabó per a la rentadora.
Des de SSIBE subratllen que, més enllà de la donació, l’acció implica “una aposta per contribuir a un entorn més just i donar suport a famílies i persones en situació de vulnerabilitat”. L’entitat defensa que aquest tipus de col·laboracions permeten “teixir aliances, generar sinergies i buscar un impacte real en la societat”.
A l’acte d’entrega hi han assistit Raquel Gallego, representant dels òrgans de govern de SSIBE; el gerent de l’organització, Xavier Pérez; l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Mota; i representants de les delegacions de Càritas.
