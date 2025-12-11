Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut

La víctima mortal té 77 anys i és l'ocupant del turisme que va xocar frontalment contra el vehicle d'alt tonatge

Els dos vehicles implicats en l'accident mortal de Gualta.

Eva Batlle

Eva Batlle

Gualta

El conductor d’un cotxe va morir aquest dimecres al vespre en un xoc frontal amb un tràiler a la GI-643, a Gualta.

Laccident mortal va tenir lloc poc abans de dos quarts de vuit al quilòmetre 1,8 d'aquesta carretera que va de Parlavà a Gualta, una via que és estreta i que no compta amb voral. Per causes que els Mossos d’Esquadra encara investiguen, els dos vehicles van col·lidir frontalment.

El xofer del tràiler va acabar detingut pels Mossos de Trànsit per un delicte d'homicidi imprudent.

A causa de l’impacte, els Bombers van haver d’excarcerar amb urgència el conductor de 77 anys i únic ocupant del turisme, que havia quedat atrapat dins del vehicle.

L'accident mortal de Gualta.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar en estat molt greu i en aturada a l’Hospital Trueta de Girona, on va acabar morint. El conductor del camió, un home de 60 anys, que va ser detingut, en va sortir il·lès. Està previst que en les properes hores passi a disposició judicial.

En l’emergència s’hi van mobilitzar set patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers i tres unitats del SEM, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Vintena víctima mortal

Amb aquesta nova víctima mortal d’accident de trànsit, ja són 20 les persones que han perdut la vida a les carreteres de les comarques gironines des de principis d’any. Es tracta, a més, del primer accident mortal del mes de desembre.

Segons dades del Servei Català de Trànsit, amb aquesta víctima són 135 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any.

