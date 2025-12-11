Palafrugell Gent Gran renova la unitat de psicogeriatria per reforçar l’atenció als residents
La residència incorpora llits de cota zero, sensors anti-caigudes i butaques reclinables, i preveu traslladar la unitat a un espai més ampli amb accés al jardí terapèutic
La Residència Assistida Palafrugell Gent Gran ha iniciat un projecte de millora integral de la unitat de psicogeriatria amb l’objectiu de reforçar l’atenció que ofereix a les persones amb deteriorament cognitiu sever o dependència elevada. La iniciativa se centra a crear un entorn més segur, digne i adaptat a les necessitats dels residents, i s’emmarca en el model d’Atenció Centrada en la Persona i en la tendència actual de reducció de contencions. El projecte compta amb el suport de la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, que hi aporta un donatiu de 6.000 euros destinat a adquirir equipament específic.
Les actuacions previstes inclouen mesures per reduir riscos, com la incorporació de tres llits de cota zero, tatamis protectors i sensors de llit anti-caigudes. Aquests elements han de contribuir a minimitzar lesions i situacions de perill en el dia a dia dels residents. Paral·lelament, es vol fomentar la mobilitat i el confort amb la instal·lació de butaques basculants reclinables, que facilitaran que les persones puguin passar més temps fora del llit de manera segura, prevenint complicacions com les úlceres per pressió i millorant el benestar general.
El projecte també contempla un canvi d’espai amb finalitats terapèutiques. La unitat de psicogeriatria es traslladarà de la tercera planta a la primera, un espai més ampli que disposa d’accés directe al jardí terapèutic. Segons Palafrugell Gent Gran, aquest entorn afavorirà l’estimulació sensorial i cognitiva, ajudarà a reduir l’aïllament i contribuirà a gestionar millor les alteracions conductuals. El trasllat està previst durant el primer semestre del 2026 i es comunicarà formalment als residents i als seus referents.
Amb aquesta renovació i el suport de la Fundació “la Caixa”, Palafrugell Gent Gran reforça la seva aposta per una atenció de qualitat adaptada a les necessitats de les persones que viuen a la residència i assisteixen al centre de dia. Des de l’entitat destaquen que la col·laboració permet incorporar equipaments que contribueixen a millorar la seguretat i el benestar dels residents més vulnerables.
La Fundació “la Caixa” recorda que la seva xarxa d’oficines, la més extensa de l’Estat, permet detectar necessitats socials de proximitat i canalitzar ajudes cap a projectes del territori. L’any 2024, l’entitat va donar suport a gairebé 5.625 iniciatives impulsades per prop de 5.300 entitats socials.
