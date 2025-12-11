Renoven per 675.000 euros una canonada de sanejament de més de 40 anys a Palamós
El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona substitueix el tram d’impulsió de l’EBAR del Pedró en el marc de la reforma del passeig del Mar, finançada per l’ACA
El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha destinat una inversió de 675.533,86 euros, finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), a la substitució d’un tram de la canonada d’impulsió de l’estació de bombament d’aigües residuals (EBAR) del Pedró, situada al passeig del Mar de Palamós. Es tracta d’una infraestructura amb més de quaranta anys d’antiguitat i que ja havia superat la seva vida útil, fet que feia necessària la seva renovació per reduir el risc d’avaries en una de les zones més sensibles del sistema de sanejament municipal.
L’actuació s’ha dut a terme en el marc del projecte d’obres ordinàries de reforma del passeig del Mar, impulsat per l’Ajuntament de Palamós. La coincidència dels dos projectes ha permès executar la substitució del tram de canonada de manera coordinada amb la reforma del front marítim, minimitzant així les afectacions en l’espai públic i optimitzant els recursos destinats als treballs. Aquesta col·laboració entre administracions ha estat possible gràcies a la signatura d’un conveni entre el Consorci d’Aigües i el consistori palamosí, que ha permès abordar simultàniament les dues intervencions.
Els treballs han consistit en la retirada de dues canonades de fibrociment existents, que havien quedat obsoletes, i la instal·lació de dues noves canonades de polietilè d’alta densitat. Aquest material ofereix una major durabilitat i resistència, i és l’actualment utilitzat en les xarxes modernes de sanejament. A més, s’han realitzat totes les unions i connexions necessàries per adaptar la nova infraestructura al sistema existent i garantir-ne el correcte funcionament. L’actuació també ha inclòs la construcció d’una nova arqueta de formigó armat que conté el conjunt de vàlvules i elements hidràulics que regulen el tram d’impulsió de l’EBAR del Pedró.
Amb aquesta renovació, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona subratlla que es millora la seguretat i fiabilitat del servei de sanejament en aquest punt del municipi. La substitució del tram antic permet reduir el risc de possibles avaries, especialment en un sector on una incidència podria tenir un impacte notable tant en l’espai públic com en el funcionament de tot el sistema d’impulsió.
