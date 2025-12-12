Crema un cotxe a l'Estartit
No s'han produït més afectacions
Els Bombers han intervingut aquesta matinada en un incendi de vehicle a l’Estartit. El succés ha tingut lloc a l’avinguda Costa Brava i hi ha treballat una dotació.
Quan els efectius d’extinció hi han arribat, han constatat que el foc ja estava pràcticament apagat. Tot i això, s’han quedat a la zona per refredar la temperatura i dur a terme altres tasques de control.
El foc s’ha saldat sense ferits ni més afectacions. A la zona també hi ha actuat la Policia Local de Torroella de Montgrí i l’Estartit.
