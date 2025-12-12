Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema un cotxe a l'Estartit

No s'han produït més afectacions

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

L'Estartit

Els Bombers han intervingut aquesta matinada en un incendi de vehicle a l’Estartit. El succés ha tingut lloc a l’avinguda Costa Brava i hi ha treballat una dotació.

Quan els efectius d’extinció hi han arribat, han constatat que el foc ja estava pràcticament apagat. Tot i això, s’han quedat a la zona per refredar la temperatura i dur a terme altres tasques de control.

El foc s’ha saldat sense ferits ni més afectacions. A la zona també hi ha actuat la Policia Local de Torroella de Montgrí i l’Estartit.

