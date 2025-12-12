Detinguda a Platja d'Aro una dona amb cinc ordres de cerca i captura
La dona és coneguda per robatoris pel mètode de les “abraçades” i la Policia Local la va sorprendre quan accedia a un vehicle que van seguir perquè està relacionat amb aquesta pràctica delictiva
La Policia Local ha detingut a Platja d’Aro una dona amb cinc ordres de cerca i captura. Aquesta es dedicava a robar amb el mètode de les “abraçades”.
Aquest tipus de robatoris són els que s'anomenen de la falsa abraçada, «carinyoses» o «teletubbies». Aquest consisteix a apropar-se a la víctima, home i d'edat avançada, que prèviament han controlat i observat que té algun objecte de gran valor i amb l'excusa de demanar per un carrer, per exemple, conversa amb la víctima i quan li dona les gràcies l'abraça aconseguint retirar-li el rellotge.
En el cas de Platja d'Aro, tot es remunta al dijous 4 de desembre quan agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana (GDU) de la Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró van detectar un vehicle que ja havien relacionat amb possibles robatoris comesos amb el mètode de les “abraçades” o “mimoses”, utilitzat per distreure i sostreure objectes de valor. En veure que una dona hi accedia com a passatgera, van decidir seguir-lo i finalment el van aturar.
Durant la identificació i l’escorcoll, la Sala de Comandament va confirmar que la dona de nacionalitat romanesa tenia cinc ordres judicials pendents. Concretament, emeses per jutjats de Bilbao, Tudela, Salamanca, La Rioja i Reus, informa el cos policial.
