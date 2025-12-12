Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Presència policial GironaGrip a GironaEstudiants universitarisAccident GualtaSpar Girona Eurolliga
instagramlinkedin

Detinguda a Platja d'Aro una dona amb cinc ordres de cerca i captura

La dona és coneguda per robatoris pel mètode de les “abraçades” i la Policia Local la va sorprendre quan accedia a un vehicle que van seguir perquè està relacionat amb aquesta pràctica delictiva

Un vehicle de la Policia Local de Platja d'Aro en una imatge d'raxiu

Un vehicle de la Policia Local de Platja d'Aro en una imatge d'raxiu / Policia Local de Castell-Platja d'Aro

Eva Batlle

Eva Batlle

Platja d'Aro

La Policia Local ha detingut a Platja d’Aro una dona amb cinc ordres de cerca i captura. Aquesta es dedicava a robar amb el mètode de les “abraçades”.

Aquest tipus de robatoris són els que s'anomenen de la falsa abraçada, «carinyoses» o «teletubbies». Aquest consisteix a apropar-se a la víctima, home i d'edat avançada, que prèviament han controlat i observat que té algun objecte de gran valor i amb l'excusa de demanar per un carrer, per exemple, conversa amb la víctima i quan li dona les gràcies l'abraça aconseguint retirar-li el rellotge.

En el cas de Platja d'Aro, tot es remunta al dijous 4 de desembre quan agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana (GDU) de la Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró van detectar un vehicle que ja havien relacionat amb possibles robatoris comesos amb el mètode de les “abraçades” o “mimoses”, utilitzat per distreure i sostreure objectes de valor. En veure que una dona hi accedia com a passatgera, van decidir seguir-lo i finalment el van aturar.

Durant la identificació i l’escorcoll, la Sala de Comandament va confirmar que la dona de nacionalitat romanesa tenia cinc ordres judicials pendents. Concretament, emeses per jutjats de Bilbao, Tudela, Salamanca, La Rioja i Reus, informa el cos policial.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents