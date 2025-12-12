El gremi de marxants recorre al TSJC per defensar la continuïtat dels paradistes a Platja d’Aro
Consideren que el jutge no ha entès "el risc econòmic irreversible” que suposa trencar la continuïtat d'una parada
El Gremi de Venedors No Sedentaris de les Comarques Gironines (Gavans) ha presentat un recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l’auto del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, que ha rebutjat suspendre cautelarment el procediment de concurrència convocat per l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró per renovar les places del mercat setmanal.
El consistori, que ahir va informar de la decisió judicial, ja ha tret les noves concessions a concurs i analitza les 126 sol·licituds que han passat el primer filtre
Segons el gremi, la resolució del jutge Fermín Otamendi Zozaya “no entén la realitat material de l’ofici de marxant” ni “el risc econòmic irreversible” que suposa trencar la continuïtat d’una parada per a negocis que acumulen més de quinze anys complint amb les seves obligacions.
Gavans recorda que un marxant necessita operar en un mínim de cinc mercats setmanals estables per mantenir el negoci viu i amortitzar les inversions en vehicles, estructura de parada, magatzems i personal. Per això, alerten que perdre la plaça del divendres a Platja d’Aro “no és només una pèrdua puntual”, sinó que pot provocar l’ensorrament de l’equilibri professional que permet sostenir tota l’activitat.
L’entitat denuncia que l’auto judicial tampoc té en compte que el sistema de mercats de Catalunya va renovar les autoritzacions abans del 7 d’octubre de 2025, i que un cop tancat aquest termini és pràcticament impossible obtenir noves vacants en altres municipis. “Perdre un mercat equival a un efecte dòmino”, assenyala Gavans.
El gremi afirma que el jutge ha analitzat el cas “com si es tractés d’un comerç ordinari” i no com una activitat que depèn de la mobilitat i de l’encaix setmanal en diversos municipis. Recorden que qualsevol interrupció té “efectes immediats”, que la clientela fidel “no es recompon” i que la pèrdua d’una plaça de divendres impedeix treballar en altres municipis on les autoritzacions ja estan adjudicades.
Permís temporal
Un altre punt de conflicte és la decisió de l’Ajuntament de mantenir els marxants sota un títol general a precari, revocable en qualsevol moment. L’auto judicial considera que aquesta mesura manté la situació actual, però per Gavans representa “angoixa jurídica i econòmica”.
El gremi recorda que la Llei 18/2017 de comerç, serveis i fires estableix autoritzacions de mínim 15 anys per garantir estabilitat i permetre assumir el risc professional. Per això, sostenen que el precari general vulnera l’essència dels mercats de marxants i trenca la seguretat jurídica creada pel Parlament de Catalunya.
Gavans acusa el consistori de Platja d’Aro d’haver gestionat tard i malament la renovació de les autoritzacions, de no haver complert el termini legal i de reduir les places en més d’un 35%. Tot i això, lamenten que el jutge no hagi concedit la suspensió cautelar.
Amb el recurs al TSJC, esperen “restablir la continuïtat professional dels marxants” i defensar un sector que defineixen com a essencial del comerç de proximitat, arrelat al territori i a la cultura popular.
