L’Associació d’Empresaris de Platja d’Aro impulsa una trobada per a solters: neix “Xmas Dates Platja d'Aro Experience”
L’Associació d’Empresaris de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró presenta XMAS Dates Platja d’Aro Experience, un esdeveniment exclusiu pensat per a solters i solteres de més de 30 anys oberts a fer noves amistats o, fins i tot, trobar l’amor.
La trobada tindrà lloc el 20 de desembre de 2025 a l’Aparthotel Comtat Sant Jordi, que es convertirà en l’escenari per a una tarda amb converses, gastronomia, música i activitats pensades per afavorir les connexions personals.
S'oferirà Welcome drink, sessions de cites ràpides, sopar complet, DJ i ambient musical i ppcions d’allotjament amb mitja pensió
L’objectiu és oferir un espai segur, natural i distès on conèixer persones afins sigui fàcil i divertit, i posicionar-se com una alternativa original per gaudir de les dates nadalenques.
AdEM ofereix doferemts modalitats que inclouen allotjament i esmorzar per a aquells que vulguin completar l’experiència i allargar l’estada a l’Aparthotel Comtat Sant Jordi.
Des de l'Associació, remarquen que amb una àmplia oferta comercial, gastronòmica i d’oci, Platja d’Aro es manté com un dels destins més dinàmics de la Costa Brava durant tot l’any.
XMAS Dates Platja d’Aro Experience s’integra dins les accions que AdEM impulsa per dinamitzar el territori i oferir propostes innovadores tant a residents com a visitants.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un incendi de cartons a l’exterior d’una botiga de Girona trenca els vidres i afecta l’interior del local