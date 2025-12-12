Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Associació d’Empresaris de Platja d’Aro impulsa una trobada per a solters: neix “Xmas Dates Platja d'Aro Experience”

Una imatge d'arxiu de Platja d'Aro.

Redacció

Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró

L’Associació d’Empresaris de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró presenta XMAS Dates Platja d’Aro Experience, un esdeveniment exclusiu pensat per a solters i solteres de més de 30 anys oberts a fer noves amistats o, fins i tot, trobar l’amor.

La trobada tindrà lloc el 20 de desembre de 2025 a l’Aparthotel Comtat Sant Jordi, que es convertirà en l’escenari per a una tarda amb converses, gastronomia, música i activitats pensades per afavorir les connexions personals.

S'oferirà Welcome drink, sessions de cites ràpides, sopar complet, DJ i ambient musical i ppcions d’allotjament amb mitja pensió

L’objectiu és oferir un espai segur, natural i distès on conèixer persones afins sigui fàcil i divertit, i posicionar-se com una alternativa original per gaudir de les dates nadalenques.

AdEM ofereix doferemts modalitats que inclouen allotjament i esmorzar per a aquells que vulguin completar l’experiència i allargar l’estada a l’Aparthotel Comtat Sant Jordi.

Des de l'Associació, remarquen que amb una àmplia oferta comercial, gastronòmica i d’oci, Platja d’Aro es manté com un dels destins més dinàmics de la Costa Brava durant tot l’any.

XMAS Dates Platja d’Aro Experience s’integra dins les accions que AdEM impulsa per dinamitzar el territori i oferir propostes innovadores tant a residents com a visitants.

