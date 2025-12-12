Santa Cristina d'Aro estrena Fira de Nadal amb Mercat, activitats i demostracions gastronòmiques
Una cinquantena de parades oferiran tota mena d'articles fins diumenge
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro estrena demà la Fira de Nadal fins diumenge en un format ampliat respecte a les edicions anteriors amb una cinquantena de parades, atraccions infantils i demostracions gastronòmiques de dos cuiners premiats per la Guia Michelin.
La Plaça Mossèn Baldiri Reixac i la plaça del Mercat acolliran activitats, espectacles i música en directe en una programació molt diversa, dirigida a tots els públics.
Les parades del mercat oferiran tota mena d'articles: tions, arbres de Nadal, pessebres, objectes de decoració nadalenca, artesanals i de restauració, amb una variada oferta gastronòmica perquè les persones visitants puguin quedar-se a dinar, sopar o fer algun tast.
També comptarem amb diverses atraccions infantils com els cavallets, els ponis, el trenet o els jocs gegants.
Com a novetat, aquest any s'incorpora els showcookings. El cuiner Marc Gascons del restaurant Tinars i Bell-lloc, i el cuiner Donald de Ridder del restaurant Can Roquet, ambdós premiats per la Guia Michelin, cuinaran en directe davant el públic assistent i oferiran tastets.
Amb aquesta ampliació a tres dies i una programació més rica i variada, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro vol consolidar la Fira de Nadal com un referent festiu i cultural de proximitat durant la temporada nadalenca, mantenint l’essència d’un mercat tradicional i incorporant noves experiències participatives que afavoreixen la convivència i el suport al comerç local.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un incendi de cartons a l’exterior d’una botiga de Girona trenca els vidres i afecta l’interior del local