Santa Cristina d'Aro estrena Fira de Nadal amb Mercat, activitats i demostracions gastronòmiques

Una cinquantena de parades oferiran tota mena d'articles fins diumenge

La fira de Nadal, en una passada edició. / Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Redacció

Redacció

Santa Cristina d'Aro

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro estrena demà la Fira de Nadal fins diumenge en un format ampliat respecte a les edicions anteriors amb una cinquantena de parades, atraccions infantils i demostracions gastronòmiques de dos cuiners premiats per la Guia Michelin.

La Plaça Mossèn Baldiri Reixac i la plaça del Mercat acolliran activitats, espectacles i música en directe en una programació molt diversa, dirigida a tots els públics.

Les parades del mercat oferiran tota mena d'articles: tions, arbres de Nadal, pessebres, objectes de decoració nadalenca, artesanals i de restauració, amb una variada oferta gastronòmica perquè les persones visitants puguin quedar-se a dinar, sopar o fer algun tast.

També comptarem amb diverses atraccions infantils com els cavallets, els ponis, el trenet o els jocs gegants.

Com a novetat, aquest any s'incorpora els showcookings. El cuiner Marc Gascons del restaurant Tinars i Bell-lloc, i el cuiner Donald de Ridder del restaurant Can Roquet, ambdós premiats per la Guia Michelin, cuinaran en directe davant el públic assistent i oferiran tastets.

Amb aquesta ampliació a tres dies i una programació més rica i variada, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro vol consolidar la Fira de Nadal com un referent festiu i cultural de proximitat durant la temporada nadalenca, mantenint l’essència d’un mercat tradicional i incorporant noves experiències participatives que afavoreixen la convivència i el suport al comerç local.

