SOS Costa Brava inspeccionarà demà el camí de ronda entre Cap Roig i Cala Estreta
Ciutadans i experts recorren el tram per analitzar el seu estat i reclamar-ne la conservació
La federació SOS Costa Brava realitzarà demà la primera sortida de camp del projecte Camins Lliures, una iniciativa de seguiment ciutadà que té com a objectiu documentar, denunciar i reclamar la restauració dels trams del Camí de Ronda que estan tancats, degradats o privatitzats. L’entitat aposta per la recuperació del camí com a patrimoni col·lectiu.
La caminada recorrerà el tram comprès entre Cap Roig i Cala Estreta.
L’activitat començarà a les 9.30 h al Camí del Rus i comptarà amb el guiatge de Jordi Cruz, qui ajudarà els participants a identificar l’estat de conservació del camí.
Durant el recorregut es faran parades a punts clau com la Cala del Crit, el Cap de Planes i Cala Estreta, on s’analitzaran trams naturals, zones degradades i punts amb obstacles o alteracions provocades per la pressió urbanística.
Aquesta acció forma part del desplegament pràctic de la campanya Camins Lliures, que busca implicar la ciutadania en la protecció i preservació d’un dels itineraris més emblemàtics de la Costa Brava.
