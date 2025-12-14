Palafrugell atorga el premi Peix Fregit de l’any a Àlex Cebollero
També s'han fet reconeixements a veïns que han destacat en diferents àmbits al municipi
El Teatre Municipal de Palafrugell ha acollit avui la presentació de la Crònica d’un Any 2025 i l’entrega dels Premis Peix Fregit, en la 43a edició de l’acte.
El Crònica d’un Any és l’anuari que recull els principals fets de l’any a Palafrugell, i és una publicació que s’ha consolidat com un testimoni anual de l’activitat social, cultural i comunitària del municipi. Els Premis Peix Fregit, atorgats per Edicions Baix Empordà i per l’equip del Crònica d’un Any, reconeixen persones i entitats que han tingut un paper destacat al llarg de l’any, exceptuant el guardó a una trajectòria, que posa el focus en dècades de dedicació al poble.
El guardó més destacat, el Peix Fregit a una trajectòria, ha estat lliurat a Àlex Cebollero Luján en reconeixement de dècades de dedicació al cinema i a la vida cultural del municipi. Cebollero, que va començar com a aprenent als estudis d’Ignasi F. Iquino a Barcelona a principis dels anys 70, ha estat gerent durant catorze anys de Videofutur, director i presentador del programa Fet en 35 a Ràdio Palafrugell, cap de premsa de l’Ajuntament i actualment dirigeix el Cinema Club Garbí. Aquest últim ha aconseguit revifar l’interès ciutadà per la cultura cinematogràfica, a travçes de l’organització de projeccions, presentacions i tertúlies, les quals atrauen un nombrós públic de 26.400 espectadors (2024). A més a més, també forma part de l’equip de voluntariat de Càritas.
L’Escola Vedruna-Prats de la Carrera va rebre el premi a Millor Iniciativa. Aquest centre ha rebut un dels Premis Baldiri Reixac 2024-2025, que atorga la Fundació Carulla, per la seva aposta per l’art com a eina educativa i per haver enfortit l’ús del català a les aules. El centre ha estat guardonat en la categoria Baldiri Experiències pel projecte I tu, quina paraula apadrines?, una proposta que promou la vinculació emocional de l’alumnat amb la llengua catalana, mitjançant la participació en activitats artístiques i culturals.
També s'ha fet l'entrega del Premi d’Articles Periodístics Santi Massaguer a Lluís Maimí i Francesc Cama per l’autoria del llibre «Volta nostàlgica a la murall de Palafrugell».
Altres reconeixements inclouen els Palafrugellencs de l’Any, amb personalitats de la cultura, la música i la solidaritat, com Meri Collazos Solà, Martí Ribot Vida, Miquel Muñiz Galdón, Romy Radresa Rojas, Joan López Sánchez, Mercè Lluís Ferriol, Emma Stratton Pedret, Raquel Camón Badi, Lluís Felip Caranta, Josep Regí Agustí i Carles Francesch Boschdemont .
