El PP aposta a la Cambra de Comerç de Sant Feliu per reduir la burocràcia i la pressió fiscal
Plantegen mesures per facilitar l’activitat empresarial durant una reunió institucional
El Partit Popular s’ha reunit aquest dilluns amb el president de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, Albert Sibils, per analitzar la situació econòmica actual i les dificultats que, segons el partit, afronten els autònoms i el teixit empresarial a Catalunya.
Segons ha informat el PP en un comunicat, durant la trobada s’han abordat qüestions relacionades amb el funcionament de l’economia i els obstacles que afecten l’activitat de les empreses, especialment pel que fa als tràmits administratius i la fiscalitat. Els populars han assenyalat que aquests factors condicionen el dia a dia de les petites i mitjanes empreses i dels treballadors per compte propi.
Eliminar duplicitats
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha defensat la necessitat de simplificar els procediments administratius i d’eliminar duplicitats. Segons ha afirmat, “els autònoms i les pimes dediquen massa temps i recursos a complir amb la burocràcia administrativa”, un fet que, al seu parer, limita la capacitat de les empreses per créixer i generar ocupació.
En la mateixa línia, el president del PP a les comarques gironines, Daniel Ruiz, ha apostat per una reducció dels impostos com a mesura per estimular l’activitat econòmica. Ruiz ha sostingut que una fiscalitat menys elevada permetria a les empreses disposar de més recursos per reinvertir, innovar i ampliar plantilles.
Durant la reunió, els representants del PP també han vinculat aquestes propostes a la necessitat d’un canvi de Govern a Espanya. Segons el partit, aquest canvi facilitaria l’aplicació de polítiques econòmiques orientades al creixement, amb especial atenció al suport a l’emprenedoria i al reforç del teixit empresarial.
