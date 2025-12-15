Publiquen un nou volum dels Estudis del Baix Empordà
La publicació anual centrada en l'estudi, la recerca i la difusió del patrimoni històric, cultural, social i natural de la comarca es va presentar dissabte a Palau-sator
L'Institut d'Estudis del Baix Empordà ha publicat un nou volum dels Estudis del Baix Empordà, el número 43. La publicació anual se centra en l'estudi, la recerca i la difusió del patrimoni històric, cultural, social i natural de la comarca. Es va presentar dissabte a l'Ajuntament de Palau-sator.
La publicació té la tasca de testimoniar per escrit la recuperació i preservació de la memòria col·lectiva comarcal, els trets d'identitat i el patrimoni històric, cultural i natural de la comarca, i han servit de marc perquè els estudiosos del país reflexionin sobre la realitat del territori des de diverses òptiques i sensibilitats.
Durant l'acte hi han participat Jordi Camps, vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona; Jordi Riembau, alcalde de Palau-sator; Enric Marquès, president del Consell Comarcal del Baix Empordà; Francesc Aicart, president de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà; Joan Vicens, vicepresident de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà, i Jordi Casas, autor del text «Josep Pouplana i Martí o l'esforç per acumular un patrimoni. Torroella de Montgrí, 1745-1800», inclòs al número 43 de la publicació.
La publicació, iniciada el 1981 acull recerques que provenen tant del món acadèmic com d'investigadors independents vinculats al territori, pel qual l'Institut d'Estudis del Baix Empordà s'ha proposat de vetllar.
