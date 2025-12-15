Ullà i Gualta executen obres per reduir el risc d'inundació a la zona urbana
Les actuacions s’acabaran aquest desembre i inclouen la retirada d’espècies invasores
Els municipis d’Ullà i Gualta estan ultimant les darreres actuacions del projecte HidroNet Baix Ter, que preveu finalitzar aquest desembre i que té com a objectiu minimitzar els efectes dels episodis de pluges intenses al curs baix del riu Ter mitjançant solucions basades en la natura.
A Ullà, els treballs han suposat una inversió de 468.617,68 euros (IVA inclòs) i han consistit en la creació de quatre basses de laminació, pensades per retenir l’aigua de manera temporal en episodis de pluges torrencials. Aquestes actuacions permeten reduir la pressió sobre la xarxa hídrica i afavorir una gestió més eficient de l’aigua en situacions extremes. En paral·lel, s’han restaurat dos hàbitats d’interès comunitari reconeguts per la Directiva Hàbitats, com les jonqueres i herbassars humits mediterranis i els prats de dall de terra baixa i de muntanya mitjana. També s’ha dut a terme la naturalització del rec Madral, amb actuacions al llarg d’uns tres quilòmetres, que han inclòs la millora dels talussos, la revegetació amb espècies autòctones de ribera i el control de vegetació amb mal comportament hidràulic.
La principal espècie retirada en aquest àmbit ha estat la canya (Arundo donax), amb una superfície afectada de 7.399 metres quadrats. Segons el projecte, la inundació de les basses serà puntual i dependrà de factors com la intensitat del fenomen torrencial, la capacitat de l’aqüífer del Baix Ter i la disposició dels sediments. A Gualta, les actuacions s’han centrat en l’adequació del rec del Molí al seu pas pel nucli urbà, en un tram d’1,8 quilòmetres, amb un pressupost de 199.122,56 euros (IVA inclòs). Els treballs han permès millorar el drenatge i reduir els problemes associats a les crescudes, mitjançant la retirada de vegetació invasora, especialment canya, en una superfície de 7.997,44 metres quadrats.
Afavorir la biodiversitat
En aquest municipi també s’han estabilitzat els talussos mitjançant la rehabilitació amb pedra seca i la revegetació amb espècies pròpies de bosc de ribera, amb l’objectiu de reforçar les estructures existents i afavorir la biodiversitat. Un cop finalitzades aquestes actuacions, està previst iniciar un segon projecte executiu, anomenat Renaturalització del Daró Vell, també al terme municipal de Gualta, que preveu millorar el bosc de ribera en un tram d’1,82 quilòmetres d’aquest curs fluvial històric.
El projecte HidroNet Baix Ter compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus NextGenerationEU. La iniciativa està liderada per la Diputació de Girona i hi participen els ajuntaments d’Ullà, Gualta i Torroella de Montgrí, el Consorci del Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter i la Universitat de Girona.
