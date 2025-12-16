Dos ferits en un xoc entre dues furgonetes i un cotxe a Torrent
S'ha donat pas alternatiu a la C-66 mentre ha durat la incidència viària
Dues persones han resultat ferides en un accident de trànsit a la C-66 al seu pas per Torrent. L’accident ha consistit en una col·lisió per encalç de tres vehicles: un cotxe i dues furgonetes, a l’altura del quilòmetre 2,1 d’aquesta via que uneix Palafrugell i Torrent.
Arran del succés, s’han mobilitzat els Mossos d’Esquadra, el SEM i els Bombers. Malgrat l’aparatositat del xoc, s’ha saldat amb dos ferits de caràcter lleu, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). Ambdós han estat evacuats a l’hospital comarcal de Palamós.
El sinistre i l’actuació dels serveis d’emergències han obligat a establir pas alternatiu a la C-66 per part dels Mossos. Quan han finalitzat les tasques, la carretera s’ha reobert completament, tot i que s’han generat petites retencions a la zona.
