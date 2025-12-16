Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ikea Gironamascaretesabonament transportparc Jordi VilamitjanaGerard Suñé
instagramlinkedin

Dos ferits en un xoc entre dues furgonetes i un cotxe a Torrent

S'ha donat pas alternatiu a la C-66 mentre ha durat la incidència viària

Senyalització d'un accident de trànsit.

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Torrent

Dues persones han resultat ferides en un accident de trànsit a la C-66 al seu pas per Torrent. L’accident ha consistit en una col·lisió per encalç de tres vehicles: un cotxe i dues furgonetes, a l’altura del quilòmetre 2,1 d’aquesta via que uneix Palafrugell i Torrent.

Arran del succés, s’han mobilitzat els Mossos d’Esquadra, el SEM i els Bombers. Malgrat l’aparatositat del xoc, s’ha saldat amb dos ferits de caràcter lleu, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). Ambdós han estat evacuats a l’hospital comarcal de Palamós.

El sinistre i l’actuació dels serveis d’emergències han obligat a establir pas alternatiu a la C-66 per part dels Mossos. Quan han finalitzat les tasques, la carretera s’ha reobert completament, tot i que s’han generat petites retencions a la zona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
  2. Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
  3. Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
  4. Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
  5. Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
  6. Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
  7. Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
  8. Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana

Reforç policial a les zones comercials i control de joguines a Girona

Reforç policial a les zones comercials i control de joguines a Girona

El Baix Empordà haurà d’aportar 784 MW de solar i 568 MW d’eòlica al model energètic del 2050

El Baix Empordà haurà d’aportar 784 MW de solar i 568 MW d’eòlica al model energètic del 2050

Dos ferits en un xoc entre dues furgonetes i un cotxe a Torrent

Dos ferits en un xoc entre dues furgonetes i un cotxe a Torrent

Dos accidents a l'A-2 a Riudellots en menys d'una hora

Dos accidents a l'A-2 a Riudellots en menys d'una hora

Rebuig dels veïns del barri de l'Energia de Palafrugell a la construcció de 86 habitatges

Rebuig dels veïns del barri de l'Energia de Palafrugell a la construcció de 86 habitatges

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta

Ampolles que es transformen en oportunitats: figuretes per a tortells fetes per dones amb discapacitat

Ampolles que es transformen en oportunitats: figuretes per a tortells fetes per dones amb discapacitat

L’Ibex-35 supera per primera vegada els 17.000 punts

L’Ibex-35 supera per primera vegada els 17.000 punts
Tracking Pixel Contents