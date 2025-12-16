Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En marxa les obres al camí de ronda entre Tamariu i Cala Pedrosa de Palafrugell

Un tram del cami de ronda entre Tamariu i Cala Pedrosa.

Carme Vilà

Palafrugell

L'Ajuntament de Palafrugell ha començat les obres per a la millora del camí de ronda entre Tamariu i la platja de Cala Pedrosa per tal de reforçar-lo com a espai per a descobrir el litoral, apropar-se a la natura i millorar la salut i qualitat de vida. Els treballs permeten la millora de la seguretat en diversos punts. Les obres s’han adjudicat per un import de 568.579 euros (IVA inclòs).

L’alcalde accidental de Palafrugell, Marc Piferrer, ha destacat que “aquesta actuació va més enllà d’una obra puntual" i que "és una aposta clara per recuperar un espai molt estimat, fer-lo més segur i accessible i garantir que la ciutadania i els visitants puguin gaudir del nostre litoral amb respecte i tranquil·litat”. Piferrer ha remarcat també que “el camí de ronda forma part del patrimoni del municipi i cal cuidar-lo perquè continuï sent un espai de descoberta, de natura i de qualitat de vida”.

Pel que fa a les actuacions concretes, a Cala Portió s’aprofitaran les escales existents per salvar el desnivell del penya-segat. En els trams que ja presenten bones condicions es mantindrà el traçat actual del camí. Entre la punta Des Burro i Cala d’en Roig s’habilitarà un nou tram per garantir la continuïtat del recorregut a través de la zona de servitud de pas, mentre que entre Cala d’en Roig i la cala Gamarús es conservarà el traçat existent.

El projecte inclou també la millora de les escales d’accés a Cala Pedrosa, la instal·lació de baranes de fusta en punts amb risc de caiguda i la col·locació de tres passarel·les de fusta en encreuaments de torrents o trams de difícil pas. A més, es durà a terme la desbrossada de vegetació, la instal·lació de fites de fusta per senyalitzar el camí i la col·locació de quatre cartells informatius amb continguts sobre la geologia, la flora, la fauna i el paisatge de la zona. El recorregut es completarà amb bancs de fusta i de pedra.

Les obres estan finançades íntegrament amb fons europeus Next Generation EU, a través de la convocatòria extraordinària 2023 del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions. L’actuació contribueix a l’etiquetat climàtic i mediambiental 050, vinculada a la protecció del medi natural i la biodiversitat.

