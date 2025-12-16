Platja d'Aro desestima el projecte d'ampliació de la marina del Port d'Aro i suspèn llicències un any
L'Ajuntament ha denegat la modificació presentada perquè incompleix diverses normatives
La majoria de propietaris proposen convertir la làmina d'aigua en un parc
L'Ajuntament de Platja d'Aro ha denegat el pla especial urbanístic per a l'ampliació de Port d'Aro perquè no s'ajusta a diverses normatives. A més, ha suspès llicències durant un any amb una possible pròrroga d'un any més per estudiar si es permet o no la marina. El projecte que es va aprovar el 2014 preveia ampliar la marina amb un nou canal, la construcció d'uns tres-cents habitatges, un hotel i un centre de convencions. Diversos moviments es van oposar al projecte.
Entre els propietaris, tot i que hi ha discrepàncies, més del 70% veuen amb bons ulls una proposta que recull convertir el canal en un parc urbà envoltat d'edificis, segons informa ACN.
El pla parcial és un tema històric que el va aprovar definitivament el ple de l’Ajuntament el 2 de juliol del 2014 amb informe previ favorable de la Comissió d’Urbanisme de Girona.
El TSJC va anul·lar el pla parcial en una sentència del 19 d’octubre del 22 i va ordenar a l’Ajuntament a sol·licitar tres informes que faltaven a l’expedient que són l’estudi d’impacte ambiental, l’estudi de riscos geològics i l’informe del servei de Costes de la Generalitat. Ho explicava el regidor d'Urbanisme i Obres, Josep Amat, al ple municipal celebrat dilluns al vespre.
Segons Amat, "actualment s’han demanat els tres informes amb resultat favorable però amb condicionants" i "s'ha requerit a la Junta de Compensació que presentés de nou un document del pla parcial resolent els condicionants dels informes". Però tal com va detallar, el nou pla parcial presentat per la Junta de Compensació vulnera la normativa en diversos aspectes.
Incompliments
En concret, es va referir a l'índex d'edificabilitat brut de la zona d’influència de Costes que segons "el POUM ha de ser de 0,90 metres quadrats sostre per metre quadrat sòl, que al pla parcial que han presentat és de 2,0". S’ubica tot l’habitatge de protecció públic a la zona ubicada fora de la zona d’influència i no hi ha cap dins la zona d’influència, va dir i per aquest motiu, puja l'edificabilitat.
Tampoc dona compliment al PDU i tot i que el pla es diu que no s'ha de complir, els tècnics municipals creuen que sí. El regidor va explicar que "els tècnics consideren que incompleixen la prohibició del PDU i la llei de costes que no poden haver-hi pantalles arquitectòniques o acumulació de volums".
Finalment, incompleixen la llei de dret d'habitatge "que estableix que s'ha de distingir habitatges de protecció en règim de lloguer i règim de venda". I la normativa sobre habitatges d’ús turístic indica que és compatible amb l’ús d’habitatge quan el POUM no ho diu i no s’han fet els estudis que la normativa dicta per avalar-ho, va especificar.
Suspenen llicències
En el mateix ple es va aprovar suspendre la tramitació dels plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització i també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal.lació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit del per un any prorrogable per un any més amb l’objectiu d’estudiar la modificació puntual del POUM en aquest àmbit.
S'ha decidit suspendre els tràmits per estudiar si es fa una modificació puntual del POUM sobre aquesta zona perquè hi ha hagut diferents registres d’entrades per alguns dels propietaris proposant una altre model de projecte.
El regidor d'Urbanisme va constatar que "aquesta modificació que s’estudiarà no modifica volums ni edificació, i l'únic que s’estudiarà és si marina si o marina no i pot ser la distribució dels volums, però ni s’augmentarà la capacitat ni modificació del dret de cap dels propietaris".
Els diferents regidors del consistori, a l'oposició van mostrar-se favorables a les aprovacions del ple tenint en compte els informes tècnics.
13 hectàrees
El sector on es projectava l'ampliació ocupava 13 hectàrees, des de l'avinguda de S'Agaró cap a mar i limitava a banda i banda amb la desembocadura del Ridaura, el carrer Rec del Molí i l'avinguda de Verona Terol. Preveia fer-hi un canal central amb 282 amarradors uns 300 habitatges, un hotel i un centre de convencions. El projecte tal com es va presentar està totalment descartat.
Un gran parc urbà
Entre la desena de propietaris que formen part de la junta de compensació, hi ha qui defensa que el pla parcial s'ajustava a llei (perquè havia de basar-se en la del 2014). Tot i això, però, més del 70% d'ells veuen amb bons ulls una proposta que passa per eliminar el canal i reconvertir tot aquest àmbit en un gran parc urbà de 42.000 metres quadrats. Mantenint inicialment, això sí, l'edificabilitat prevista (és a dir, els habitatges, l'hotel i el centre de convencions).
L'arquitecte Joan Barceló, que forma part de la junta, explica que amb aquesta proposta -que ja ha presentat al consistori- "els més de 280 amarradors quedarien a zero perquè s'anul·laria el canal" i, a canvi, el municipi guanyaria una gran zona verda. Els habitatges de protecció oficial es farien en un solar a tocar d'aquest àmbit. "Ho hem donat a conèixer a l'ajuntament perquè s'ho estudiïn", precisa.
Barceló també explica que, de retruc, eliminar el braç que suposaria el nou canal és una solució "molt més sostenible" perquè s'estalviaria "un dispendi enorme de formigó armat". "És millor que allò que s'havia previst inicialment passi a ser una zona verda que no pas tenir més de 200 motors d'embarcacions posant-se en marxa", precisa.
