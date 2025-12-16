Rebuig dels veïns del barri de l'Energia de Palafrugell a la construcció de 86 habitatges
S'han presentat al·legacions amb 531 signatures al Pla de Millora Urbana que preveu construir tres blocs de pisos
El govern defensa que és un primer pas, que mantindrà el diàleg i que pretén donar sortida a la necessitat d'habitatge
Més de mig miler de veïns del barri de l'Energia de Palafrugell signen unes al·legacions presentades perquè s'aturi i es consensuï el Pla de Millora Urbana (PMU) de l'Energia que podria suposar la construcció de tres blocs per a 86 nous habitatges al sector. L'alçada dels edificis i la densitat poblacional que suposarà són dos dels factors que els preocupen.
Des de l'Ajuntament han respost a les peticions manifestant que "el projecte actual és un primer pas per donar sortida a les necessitats d'habitatge que té el municipi". Tot i això, exposen que estudiaran amb atenció les al·legacions presentades, i "mantindrem les vies de diàleg amb els veïns per avançar en la seva tramitació, i treballar en un model que pugui satisfer el veïnat i a la vegada donar resposta a una de les principals preocupacions socials actual: la manca d'habitatge accessible al municipi".
El PMU està aprovat inicialment. La reordenació contempla que en una parcel·la que l'Ajuntament va comprar fa dos anys s'hi pugui construir habitatge.
Un total de 531 veïns han signat les al·legacions i demanen una taula de treball mixta amb representants dels veïns i de l'equip de govern per consensuar les modificacions i definir un projecte "equilibrat i adequat per al barri".
La principal preocupació per als veïns és el volum i l'alçada prevista dels blocs de pisos que s'hi podrien construir.
Consideren que afectaria l'estètica en un barri on hi ha edificis com on s'ubica l'Escola de Música, qualificat de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Es tracta d'un edifici modernista d'origen industrial projecte per Pere Domènech Roura. Va ser cedit a l'Ajuntament per Endesa el 2006 després de quedar en desús.
"Amuntegament urbà"
A banda d'això, els veïns consideren que hi haurà un problema "d'amuntegament urbà". Exposen que "segons s’ha consultat amb professionals de la medicina, en el cas urbanístic concret de l’Energia, pot ocasionar un impacte arquitectònic i disharmònic i, en definitiva, de salut mental que pot generar estrès social. Alhora que pot posar en risc l’equilibri del barri, tant en qüestió de recursos com de valor cadastral del barri".
Els veïns diuen que estan a favor de construir habitatge, però creuen que concentrar en una petita illa entre 200 i 350 veïns quan el barri no té més de 500 veïns "és molt preocupant".
També discrepen del fet que un espai municipal es destini únicament a habitatge i no a zones verdes ni a espais de convivència veïnal.
D'altra banda, creuen que la pèrdua d'aparcament pot ser un problema i que es podrien veure afectats negocis, espais educatius o el mercat. "Considerem precisament aquesta riquesa que tenim com a barri, el projecte resultant i l’alteració flagrant de la mobilitat -que passarà de ser pacificada a estressada-, pot ser una conseqüència negativa per a tothom", manifesten.
Per tant, consideren l'habitatge com un dret, però demanen respecte per al barri de l'Energia: "un barri ja urbanísticament i històricament definit, vertebrador de la vila, i una extensió natural del centre".
Demanen al govern que segui a parlar amb els veïns i consensuïn el projecte.
Des de l'Ajuntament han manifestat que agraeixen "la implicació del col·lectiu veïnal en el debat públic". Recorden que el projecte actual és un primer pas per donar sortida a les necessitats d'habitatge que té el municipi. Es mostren disposats a dialogar amb els veïns.
El barri se situa a tocar el de Mas Mascort. El PMU, segons el projecte, compren una illa delimitada a nord pel carrer Manufactures del Suro, a l'est pel carrer de la Garriga, a sud el carrer de les Torretes i oest pel carrer Pi i Margall. La superfície de l’àmbit del Pla de Millora Urbana segons fitxa del POUM és de 9.536,48 metres quadrats.
Sòl d'ús privat
El sòl d'ús privat es concentra en una superfície total de 2794,65 metres quadrats, un 29,30% de l'àmbit. Hi ha dues subzones, una destinada a habitatge de protecció (998,42 metres quadrats) i l'altra (1796,23 metres quadrats) per habitatge de renda lliure amb ús comercial a la planta baixa enfront del carrer Pi i Margall. El sòl d’aprofitament privat s’organitza mitjançant tres blocs, de planta baixa i tres plantes pis.
Des de l'Ajuntament han explicat que es tracta d'una parcel·la que es va comprar fa dos anys i que s'ha estat utilitzant com a aparcament. La manca d'habitatge és un dels motius pels quals s'impulsa el pla.
