La Bisbal d’Empordà impulsa el nou tanatori municipal amb un model de gestió integrada

El Ple aprova la creació de la Comissió d’Estudi per licitar el servei integral de cementiri i serveis funeraris i iniciar el projecte d’un nou equipament al costat de l’actual cementiri

El cementiri municipal de la Bisbal d'Empordà. / Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Redacció

La Bisbal d'Empordà

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha aprovat en sessió plenària la creació de la Comissió d’Estudi per a l’establiment del servei públic de cementiri i serveis funeraris, un pas clau que dona el tret de sortida a dues actuacions que es consideren estratègiques per al municipi: la futura licitació del servei integral de cementiri i l’impuls del nou tanatori municipal, que es construirà als terrenys adjacents a l’actual cementiri.

El projecte suposarà un canvi significatiu en la gestió dels serveis funeraris, fins ara parcialment fragmentada entre el cementiri municipal i un tanatori de gestió privada. Amb el nou model, el consistori aposta per una gestió integrada que permeti millorar l’atenció a la ciutadania en moments especialment delicats i reforçar el paper de l’administració pública en l’acompanyament de les famílies.

El futur tanatori municipal es concep com un equipament de referència, amb més instal·lacions i un major nombre de sales de vetlla. L’objectiu és concentrar tots els serveis funeraris en un únic espai i garantir condicions òptimes d’accessibilitat, dignitat i confort per a totes les famílies.

La licitació del servei integral de cementiri i tanatori es farà mitjançant un model de concessió administrativa. Aquest sistema permetrà que l’empresa adjudicatària assumeixi la construcció, l’explotació i el manteniment de l’equipament, mentre que l’Ajuntament en conservarà la propietat i el control del servei públic. Segons el govern municipal, aquest model facilita la transferència del risc operacional i assegura que les inversions necessàries siguin assumides pel concessionari.

Des del consistori remarquen que “la licitació pública garanteix transparència, eficiència i la millor proposta econòmica per al municipi”, alhora que obre la porta a empreses especialitzades que aportin experiència i innovació, mantenint sempre el control públic i els principis de dignitat i equitat en l’atenció a la ciutadania.

L’Ajuntament també ha avançat que el futur servei complirà criteris d’accés universal, sense cap mena de discriminació econòmica, social, cultural o religiosa; neutralitat i respecte per totes les creences i ritus; control públic de la qualitat del servei i de les tarifes, i un estricte compliment de la normativa sanitària.

La Comissió d’Estudi haurà d’elaborar la memòria justificativa i el projecte d’establiment del servei públic, que es preveu portar a aprovació en el Ple del 13 de gener de 2026. Posteriorment, s’obrirà un període d’exposició pública de 30 dies i es tramitarà l’aprovació definitiva, l’estudi de viabilitat econòmica i financera i la publicació de la licitació. Segons el calendari estimat, el concurs públic podria convocar-se durant el primer semestre del 2027 i el nou tanatori estaria enllestit al llarg del 2028.

