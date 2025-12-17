Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Comencen les obres del nou giratori a l’enllaç d’accés a Calonge des de la GIV-6612

Els treballs es preveu que estiguin enllestits el març vinent i que més endavant comportin restriccions al trànsit

Comencen les obres del nou giratori a l’enllaç d’accés a Calonge des de la GIV 6612.

Comencen les obres del nou giratori a l’enllaç d’accés a Calonge des de la GIV 6612. / Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

Redacció

Redacció

Calonge i Sant Antoni

La Diputació de Girona ha començat les obres de construcció d'un giratori per accedir al nucli de Calonge des de la GIV-6612, la carretera de Romanyà de la Selva, s'han iniciat. Els treballs consisteixen en moviments de terres i les tasques s'aturaran divendres per reprendre's el 7 de gener. Els treballs s'espera que acabin el març de l'any vinent i que comportin més endavant restriccions al trànsit.

Amb la rotonda es pretén millorar la intersecció en aquell punt de la població, conegut popularment per ubicar-s'hi la gasolinera Petronor, amb una rotonda amb cinc ramals d'entrada al nucli de Calonge, a la C-31, al camí Vell de Romanyà, a Romanyà i al futur sector del Pla de Millora Urbana 9 Illa de Calonge. A més, es millorarà el traçat de la carretera de Romanyà entre els punts quilomètrics 17+530 i 17+690, a tocar de la futura rotonda, eliminant el doble revolt actual, per augmentar la visibilitat en aquest àmbit.

L'Ajuntament havia reclamat aquesta obra per la necessitat de canalitzar el trànsit en aquest accés al nucli de Calonge, de forma que s'evitin al màxim els punts de conflicte i es redueixi la velocitat dels vehicles en aquest tram. El pressupost d'execució per contracte és de 651.554,87 € (IVA inclòs).

El projecte del giratori.

El projecte del giratori. / Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

