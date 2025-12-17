Crema un cotxe i entra fum en una casa de Torroella de Montgrí
Els Bombers han ventilat l'habitatge
L’incendi d’un cotxe ha causat un ensurt aquest dimecres en un habitatge de Torroella de Montgrí.
Els Bombers han rebut l’avís cap a tes quarts de dues de la matinada que hi havia un vehicle en flames al carrer de la Llibertat i s’hi han desplaçat amb una dotació. En arribar, han extingit el foc i han comprovat que l’incendi havia generat una gran quantitat de fum a la zona.
El fum ha acabat entrant en una casa adjacent, motiu pel qual els Bombers han procedit a ventilar-lo i a revisar-ne l’interior. Tot i l’ensurt, no s’han registrat ferits.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Desallotgen un restaurant de Girona per un incendi de xemeneia
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona
- L’oposició de Ripoll afavoreix que s’aprovi el projecte de nova residència d’avis
- Girona concentra dos dels trams de carretera més perillosos de Catalunya
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març