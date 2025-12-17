Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
carreteres perilloses Gironapluges GironaHipracoipús GironaIkea Gironapremis Gaudí
instagramlinkedin

Crema un cotxe i entra fum en una casa de Torroella de Montgrí

Els Bombers han ventilat l'habitatge

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Torroella de Montgrí

L’incendi d’un cotxe ha causat un ensurt aquest dimecres en un habitatge de Torroella de Montgrí.

Els Bombers han rebut l’avís cap a tes quarts de dues de la matinada que hi havia un vehicle en flames al carrer de la Llibertat i s’hi han desplaçat amb una dotació. En arribar, han extingit el foc i han comprovat que l’incendi havia generat una gran quantitat de fum a la zona.

El fum ha acabat entrant en una casa adjacent, motiu pel qual els Bombers han procedit a ventilar-lo i a revisar-ne l’interior. Tot i l’ensurt, no s’han registrat ferits.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents