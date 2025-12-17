Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos ferits en la sortida de via d'un cotxe a Palafrugell

El SEM els ha evacuat a l'Hospital Trueta

Ambulàncies del SEM

Ambulàncies del SEM / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Palafrugell

Dues persones han resultat ferides aquest dimecres de matinada en un accident de trànsit a Palafrugell. El succés s’ha produït cap a tres quarts de sis a la GIV-6542, la carretera que uneix Palafrugell amb Tamariu.

A lloc s’hi han desplaçat els Mossos d’Esquadra, el SEM i els Bombers. Un cotxe ha patit una sortida de via i dos ocupants han resultar ferits, de poca gravetat. Els sanitaris del SEM els ha evacuat a l’hospital Josep Trueta de Girona amb dues de les tres ambulàncies mobilitzades, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

