Dos ferits en la sortida de via d'un cotxe a Palafrugell
El SEM els ha evacuat a l'Hospital Trueta
Dues persones han resultat ferides aquest dimecres de matinada en un accident de trànsit a Palafrugell. El succés s’ha produït cap a tres quarts de sis a la GIV-6542, la carretera que uneix Palafrugell amb Tamariu.
A lloc s’hi han desplaçat els Mossos d’Esquadra, el SEM i els Bombers. Un cotxe ha patit una sortida de via i dos ocupants han resultar ferits, de poca gravetat. Els sanitaris del SEM els ha evacuat a l’hospital Josep Trueta de Girona amb dues de les tres ambulàncies mobilitzades, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Desallotgen un restaurant de Girona per un incendi de xemeneia
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona
- L’oposició de Ripoll afavoreix que s’aprovi el projecte de nova residència d’avis
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Girona concentra dos dels trams de carretera més perillosos de Catalunya