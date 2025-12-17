Inversions de 2,2 milions a Palamós per al 2026 amb la segona fase del passeig i la nova coberta de l'estadi de futbol
L'Ajuntament ha aprovat uns comptes per l'any vinent de 35,2 milions
L'Ajuntament de Palamós va aprovar ahir el pressupost municipal de 2026 que ascendeix a 35.236.542,36 euros. Es destinen 2.649.426,15 euros a inversions, entre elles la segona fase de reforma del passeig o la nova coberta de l'Estadi Municipal de futbol.
Es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern (ERC i PSC), l’abstenció de Junts per Catalunya després de pactar diversos temes, i en contra de la resta de grups de l’oposició (Som-hi, CUP i VOX).
Els principals projectes que s’impulsen des d’aquest capítol responen a diversos criteris o actuacions, amb exemples com:
- Projecte de millora del passeig del Mar, 2a fase (666.400 €)
- Projecte de sala de cerimònies civils del cementiri (439.000 €)
- Obres d’asfaltatges de carrers i millora de voreres (200.000 €)
- Adquisició de locals (200.000 €)
- Instal·lació de la nova coberta de l’Estadi Municipal de Futbol (150.000 €)
- Obres del centre d’acollida de gats del carrer (120.000 €)
- Redacció del projecte de nova comissaria de la Policia Local (80.000 €)
- Obres de rehabilitació i reforma del Teatre La Gorga (70.000 €)
- Nou mobiliari i millores accessibilitat platges i camins de ronda (60.000 €)
- Adquisició de mobiliari per a parcs infantils (36.000 €)
- Instal·lació de càmeres de seguretat (35.000 €)
- Obres de millora d’espais enjardinats (10.000 €)
Des del govern han destacat que el pressupost incorpora , dins les seves possibilitats, necessitats expressades per diversos grups polítics amb la voluntat de ser un pressupost inclusiu i representatiu de l’arc polític del consistori. L'alcaldessa, Maria Puig, va manifestar, en relació a l'abstenció de Junts que "han estat clars, volem aquestes coses i per nosaltres són línies vermelles" i això ha desbloquejat la negociació. Va agrair la confiança, tot i no haver-hi un document tancat.
Per la seva banda, el regidor de Junts, Raimon Trujillo es va referir al projecte d'aparcament soterrat, una de les seves apostes ja el 2019.
Respecte al pressupost, l’embelliment de l’espai públic és un dels capítols on s’inclou un nou pla d’asfaltatges i d’arranjament de voreres; però també es destaca el nou contracte de neteja i residus, que inclou noves prestacions i més equipament.
Un altre dels objectius que es recull en aquest document fa referència als equipaments estratègics transversals, com el passeig del Mar (que finalitza en la seva primera fase i que ara es continua executant amb la segona, que permetrà la seva connexió amb la platja), el Mercat Municipal (en ple desenvolupament), o bé la sala de Cerimònies Civils al cementiri de Palamós.
Seguretat, civisme i dinàmica socioeducativa, és una altra dels blocs d’aquest pressupost que ha de permetre disposar de més i millors eines tecnològiques per a la seguretat del municipi, amb la instal·lació de més càmeres de seguretat a tot el perímetre de a població, que se sumen a la millora de l’equipament i la consolidació dels reforços interins per a la Policia Local.
Recuperació del Centre Obert per a infants i joves
Des del govern destaquen també la consolidació dels serveis d’orientació, acompanyament educatiu i dinamització juvenil, així com, la recuperació del Centre Obert per a infants i joves, com a eines de treball importants complementàries a la tasca de seguretat i civisme, amb l’objectiu d’erradicar de base, conductes dissociades de la comunitat.
En el capítol dedicat a la projecció de futur es destaquen les estratègies per a la reducció de la inundabilitat al municipi o el treball de preparació per a poder concórrer en futures convocatòries de Pla de Barris.
Es preveu també la incorporació d’una partida per a la compra de patrimoni en aquest plantejament de mirada a mitjà termini. També inclou canvis de lluminàries a les instal·lacions esportives a l’aire lliure, la rehabilitació i millora del mirador al Molí de Vent, la intervenció al Mas de Can Displàs, el disseny del nou web municipal o les intervencions impulsades per les trobades veïnals a diferents barris i que actualment estan en debat i definició.
El darrer bloc que es defineix en el pressupost municipal 2026 aborda els aspectes de comunitat, destacant l’impuls de polítiques d’habitatge, el foment de l’economia des de la diversitat d’actius, i la desestacionalització, per tal que es puguin rebre els visitants d’una forma sostenible. La regidora socialista, Raquel Gallego va destacar el compromís important en habitatge, "amb la primera promoció d'habitatge i lloguer protegit".
En l’àmbit de comunitat també es destaquen partides al pressupost que permeten un treball continuat en tot allò que pugui generar interaccions i sentiment de pertinença, com l’acció cultural, esportiva, el treball d’accions comunitàries, la participació de veïnes i veïns, i un major suport econòmic a dinàmiques del món associatiu cultural, social i esportiu del municipi.
La regidora de Vox, Cristina Ruz, va manifestar que no podien votar a favor d'una proposta que farien diferent. També va manifestar la poca participació amb el grup socialista.
Des de la CUP, Alexan Weltz, va apuntar que creuen que el pressupost mira cap a la dreta i no cap a l'esquerra. "Lamentem veure que el pressupost que es porta avui a ple és continuïsta i que té poca ambició política", va dir.
Per la seva banda, la portaveu de Som-hi per Palamós i Sant Joan, Teresa Ferrés, va apuntar que "vostès van comprant voluntats posant partides que després no executen" i va resumir alguns compromisos que no han complert amb grups perquè donin suport o s'abstinguin. "No executen tot allò que prometen i això el ciutadà ho ha de saber", va dir.
