Palafrugell forma joves vulnerables mentre contribueix a millorar espais del municipi
Han portat a terme tasques com la creació d'un mural a la plaça de Can Mario
L’Ajuntament de Palafrugell ha clos aquesta setmana el projecte prelaboral que ha format joves en vulnerables mentre han contribuït a millorar l'espai públic. Han portat a terme tasques com la creació d'un mural a la plaça de Can Mario.
El projecte prelaboral és una formació impulsada per les àrees d’Educació i d’Acció Social, en col·laboració amb altres serveis municipals i entitats, adreçada a joves migrats sols, joves extutelats i joves que viuen amb famílies en situació de vulnerabilitat. L’objectiu és traçar, amb cada jove, un pla de treball que ajudi a sortir de la situació de vulnerabilitat i que posi el focus en l’autonomia i l’autosuficiència: accés a formació, coneixement de la llengua, aprenentatge d’un ofici i, quan sigui possible, inserció laboral.
Des de 2023 s’hi han treballat oficis com la jardineria, la fusteria i el manteniment de bicicletes. Aquest octubre s’hi ha incorporat la pintura, amb actuacions com la creació d’un mural col·laboratiu a la plaça de Can Mario i la pintura de més de 20 bancs.
En altres edicions també s’han arreglat bicicletes cedides per la Policia Local i per entitats, s’ha fet manteniment a les bicicletes de l’Espai Jove i s’ha col·laborat en horts comunitaris i campanyes de caire comunitari.
Un dels trets distintius del prelaboral és que les pràctiques es vinculen sempre a projectes reals del municipi. Això permet als joves aplicar allò que aprenen mentre milloren espais d’ús col·lectiu o donen servei a altres recursos locals.
El programa es basa en el treball en xarxa entre diferents àrees municipals –Educació, Acció Social, Joventut, Esports, Medi Ambient o Promoció Econòmica– i en la col·laboració amb entitats com la Fundació TRESC, la Fundació Josep Pallach, Càritas, Creu Roja, el Banc de Sang, el Consorci per a la Normalització Lingüística o el Centre de Formació d’Adults, entre d’altres.
El municipi ha celebrat avui l'acte de cloenda amb una sessió que ha servit per explicar la feina feta, presentar les actuacions realitzades al municipi i reconèixer el compromís dels joves que hi han participat. A la cloenda hi ha participat la regidora d’Acció Social, Margarita Mauri; la regidora d’Educació, Maria Lluïsa Teixidor, i la Diputada d’Educació de la Diputació de Girona, Mònica Alcalà; així com les entitats participants.
