Palamós aprova la modificació del POUM per a construir el nou hospital
El tràmit urbanístic permetrà disposar dels terrenys necessaris i permetre avançar en el calendari previst per a la construcció de l'equipament sanitari
El govern remarca que l'actual edifici "està encaixonat, sense espai per créixer" i que el tràmit permet que es mantingui a la població
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Palamós va aprovar inicialment ahir al ple municipal la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per definir els espais destinats a la construcció del nou Hospital de Palamós.
L’acord va tirar endavant amb 16 vots a favor —d’Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya i Som-hi per Palamós— i un vot en contra de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP).
Aquest pas urbanístic és clau per disposar dels terrenys necessaris i permetre avançar en el calendari previst per a la construcció del nou equipament sanitari, considerat estratègic per a la comarca.
La modificació ordena urbanísticament el Pla de Gorgoll i l'aprovació permetrà garantir que el nou hospital es faci a Palamós, va defenar el govern.
La regidora d'Urbanisme Laura Lafarga va posar de manifest que "l'edifici actual ha arribat al seu límit, està encaixonat, sense espai per créixer, amb limitacions estructurals i de mobilitat que fan impossible donar una respota a les necessitats actuals i futures". Va ser dissenyat fa quaranta anys per a més de 80.000 habitants i avui ja som més de 133.000, va remarcar.
Per Lafarga, la modificació "no és un tràmit administratiu qualsevol, sinó el futur sanitari del Baix Empordà" i el futur de Palamós "com a capital sanitària de la comarca".
Lafarga va agrair la tasca dels serveis tècnics per una tasca "rigurosa, complexa i sostinguda en el temps" que ha permès tirar endavant aquesta modificació.
La CUP va votar en contra. El regidor Alexan Weltz va explicar que la modificació compensa amb uns terrenys al Balitrà que passarien a ser de protecció especial. Uns terrenys afectats per una sentència que ja demanava la desclassificació. Va apuntar que els terrenys que s'ofereixen estan protegits, són inundables i s'han de prendre mesures per acondicionar-los.
El projecte del nou Hospital de Palamós té el seu origen en el protocol de col·laboració signat el 2 de març de 2023 entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Palamós. Segons aquest acord, el consistori assumeix els tràmits urbanístics per obtenir el solar i fer-ne la cessió gratuïta al Servei Català de la Salut, així com la urbanització de les vies d’accés i la millora de la mobilitat viària.
Per la seva banda, el Servei Català de la Salut és l’encarregat d’elaborar el projecte arquitectònic del nou hospital i d’assumir-ne el finançament.
El 25 de gener de 2024 es va constituir la Comissió de coordinació entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Palamós, amb l’objectiu de coordinar les actuacions urbanístiques i definir les fases de desenvolupament i el calendari del projecte.
Pla funcional validat
Durant l’any 2024 també s’ha elaborat el Pla funcional assistencial del nou hospital, amb el suport de la consultora PMMT Arquitectura. Aquest document, que ja ha estat validat pel Servei Català de la Salut, defineix l’estructura de l’àrea sanitària, la superfície necessària, els criteris d’ordenació funcional, el disseny dels espais i la cartera de serveis.
Amb l’aprovació inicial de la modificació del POUM, l’Ajuntament considera que es compleix un tràmit imprescindible per continuar avançant en el projecte. El consistori subratlla la necessitat de seguir treballant de manera coordinada perquè el nou Hospital de Palamós sigui una realitat com més aviat millor s'ha informat des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE).
