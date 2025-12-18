Aturat un desnonament a Palamós de llogaters en uns pisos de la Sareb
L'Ajuntament va fer de mitjancer i el dilluns es va frenar per negociar ara cas per cas
L'Ajuntament de Palamós ha aconseguit frenar un desnonament de 13 famílies que resideixen en uns pisos de lloguer que han acabat en mans de la Sareb. El govern va fer de mitjancer i dilluns va passar per la comissió d'avaluació d'aquesta entitat i es va aturar de moment, segons ha informat Ràdio Palamós. Ara s'haurà de negociar cas per cas.
Els habitatges estan situats entre el camí Vell de la Fosca i el carrer d'Isabel Vilà. Les 13 famílies pagaven el lloguer a través d'una immobiliària. Però fa tres anys els pisos van acabar en mans de la Sareb, però es van continuar pagant els lloguers.
La regidora d'Habitatge de l'Ajuntament, Raquel Gallego, explicava en declaracions a l'emissora que el procés ha estat complicat. El desnonament estava previst per dimarts.
"Ens hem posat a disposició de la Sareb per treballar conjuntament per trobar una solució per cadascuna d'elles, pel que dèiem, la situació social i econòmica de cada una d'elles no és la mateixa", deia Gallego.
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre