Aturat un desnonament a Palamós de llogaters en uns pisos de la Sareb

L'Ajuntament va fer de mitjancer i el dilluns es va frenar per negociar ara cas per cas

Els pisos actualment en mans de la Sareb. / Google maps

Redacció

Redacció

Palamós

L'Ajuntament de Palamós ha aconseguit frenar un desnonament de 13 famílies que resideixen en uns pisos de lloguer que han acabat en mans de la Sareb. El govern va fer de mitjancer i dilluns va passar per la comissió d'avaluació d'aquesta entitat i es va aturar de moment, segons ha informat Ràdio Palamós. Ara s'haurà de negociar cas per cas.

Els habitatges estan situats entre el camí Vell de la Fosca i el carrer d'Isabel Vilà. Les 13 famílies pagaven el lloguer a través d'una immobiliària. Però fa tres anys els pisos van acabar en mans de la Sareb, però es van continuar pagant els lloguers.

La regidora d'Habitatge de l'Ajuntament, Raquel Gallego, explicava en declaracions a l'emissora que el procés ha estat complicat. El desnonament estava previst per dimarts.

"Ens hem posat a disposició de la Sareb per treballar conjuntament per trobar una solució per cadascuna d'elles, pel que dèiem, la situació social i econòmica de cada una d'elles no és la mateixa", deia Gallego.

