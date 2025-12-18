Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Bisbal tanca el Pavelló Firal per abordar la reforma integral d'urgència

L'Ajuntament ha llogat una nau i instal·larà una carpa per a les activitats dels clubs esportius i les culturals

Les obres tenen un termini d'execució de quatre mesos i un cost aproximadat de 800.000 euros

Els treballs al Pavelló Municipal de la Bisbal.

Redacció

La Bisbal d'Empordà

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha començat les obres de la reforma integral d'urgència del pavelló firal on es van detectar greus problemes de seguretat i que tindran un cost d'uns 800.000 euros. Els treballs permetran rehabilitar la coberta, instal·lar plaques fotovoltaiques, parquet a la pista de davant, reforçar la seguretat i modernitzar les instal·lacions. Des del 4 de desembre el pavelló està tancat temporalment. S'ha llogat una nau i una carpa per a les activitats dels clubs esportius i les culturals. El termini d'execució és de quatre mesos.

S'ha llogat una nau industrial a l'entrada de la Bisbal de la qual faran ús el club de patinatge i el Bisbal Bàsquet. Alhora es buscaran solucions amb pistes com la de Casavells per acollir puntualment activitats que no es puguin desenvolupar a la nau llogada.

Pel que fa a les activitats culturals, la primera tinent d'alcalde Eva Rovira ha explicat que s'ha assegurat que el Ball de Nadal o la festa de Carnestoltes llogant una carpa a l'aparcament del Passeig Marimon Asprer.

Problemes de seguretat

A finals de maig es va detectar la pèrdua de la capacitat ignífuga de les bigues estructurals que suporten la coberta de l'edifici. El deteriorament representava un risc greu de seguretat per als qui utilitzen el pavelló. El consistori va agilitzar els tràmits i va aportar una partida per a portar a terme les obres d'urgència.

Però la primera licitació de les obres es va declarar deserta perquè no es va presentar cap empresa. El pressupost inicial del concurs establert en 535.470,19 euros va resultar insuficient per atraure ofertes pel tema econòmic o pels terminis ajustats de l’agost.

L'alcalde, Òscar Aparicio, ha explicat que es va recórrer a un procediment negociada sense publicitat per gestionar l'adjudicació directa tal com marca la llei un cop la licitació es declara deserta, mantenint el pressupost inicial.

Seguretat, parquet i plaques fotovoltaiques

Els treballs principals se centren en la substitució i reforç integral de la coberta amb un pressupost estimat de 550.000 euros. Hi haurà un reforç estructural dels suports, es consolidaran les plaques acústiques i s'aplicarà pintura ignífuga a tota l'estructura per restaurar la protecció contra el foc.

Els informes tècnics constataven que presentava "una manca absoluta de manteniment". El Pavelló Firal es va construir el 1998.

També s'atendrà una demanda del club de patinatge i es posarà parquet a la pista (132.722,99 euros).

Alhora s'aprofitarà per instal·lar un sistema fotovoltaic de 100 kW per a l'autoconsum col·lectiu dels equipaments municipals (133.014,51 euros).

