Més de 400 figurants i 52 escenes al Pessebre Vivent de Castell d'Aro

Inclou la representació d'escenes singulars basades en la mostra d’oficis artesanals i escenes referents al camp i a la pagesia

El pessebre vivent en una passada edició.

El pessebre vivent en una passada edició. / Ajuntament de CPS · Iconna

Redacció

Redacció

Castell-Platja d'Aro i S'Agaró

Més de 400 figurants participaran al Pessebre Vivent de Castell d'Aro amb 52 escenes i un recorregut d’un quilòmetre i mig per la Vall de la Coma i pel nucli històric de la vila, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIL). Representat des del 1959 (excepte l'any de la pandèmia) i amb la Creu de Sant Jordi l'any 2011, és un dels més emblemàtics. Es representarà els dies 21, 25,26, 27 i 28 de desembre, i l'1 de gener.

Els quadres del pessebre, després d’una representació inicial, comencen amb diverses escenes bíbliques de l’Antic Testament (profetes, Moisès a Egipte...). Tot seguit, hi ha un conjunt d’escenes clàssiques i comunes a molts pessebres vivents d’arreu: l’Anunciació de l’Àngel a Maria, la Visitació a Santa Elisabet, la Casa de Natzaret, el somni de Sant Josep, l’anunci de l’empadronament, la recerca d’una fonda, l’anada a Betlem, l’Anunciata dels pastors, els Reis o la cova del Naixement.

Una de les peculiaritats que donen personalitat pròpia al Pessebre Vivent de Castell d’Aro, és la representació d’unes escenes singulars basades en la mostra d’oficis artesanals i escenes referents al camp i a la pagesia: la masia, el forn de pa, la carbonera, la castanyera, el gran mercat, el treball del vi i de l’oli, el gran molí, pastors, caçadors, la dona que renta i moltes altres.

Exposició a Castell d'Aro

També a Castell d’Aro s’hi pot contemplar la 46a edició de l’exposició de diorames, pessebres i composicions nadalenques -i dels treballs de Nadal de les escoles del municipi- del 20 de desembre a l’11 de gener, entre el Castell de Benedormiens i a l’Antic Casino.

Bitllets de Rodalies Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat per anar a diferents estacions d'esquí de Catalunya amb forfet inclòs: com adquirir-los

El jutge Peinado arxiva el cas Begoña per al delegat del Govern a Madrid per ordre de l’Audiència: «No ha participat en el delicte»

Trobat un cadàver al mar a prop del Fòrum de Barcelona

Girona reforça la recollida de cartró durant les festes de Nadal amb més contenidors a una trentena d'ubicacions

Palafrugell cedeix un edifici com a seu de tres entitats

Més de 400 figurants i 52 escenes al Pessebre Vivent de Castell d'Aro

Agrienergia impulsa la modernització de les seves minicentrals hidroelèctriques
