Palafrugell cedeix un edifici com a seu de tres entitats
L'immoble del carrer Ample acollirà l'Agrupació Excursionista, l'Associació Sardanista i l'entitat Els Trompats
L’Ajuntament de Palafrugell ha formalitzat la cessió temporal d’un edifici municipal del carrer Ample perquè esdevingui la seu social de tres entitats: l’Agrupació Excursionista de Palafrugell, l’Associació Sardanista de Palafrugell i l’entitat Els Trompats. La cessió, amb una vigència de quatre anys, permetrà a les entitats disposar d’un espai estable per desenvolupar les seves activitats i continuar dinamitzant la vida social i cultural del municipi.
L’edifici, de titularitat municipal, compta amb planta baixa, primer pis i pati interior. Cada entitat tindrà un espai propi, mentre que zones com la cuina, els lavabos, el vestíbul i el pati seran d’ús compartit. Actualment, l’espai s’està adequant per garantir unes condicions òptimes de funcionament i convivència.
La regidora de Cultura i Joventut, Andrea Albizua, ha destacat que posar espais municipals a disposició de les entitats “és una manera clara de donar suport a la cultura, la cultura popular i el teixit associatiu”, i ha subratllat la voluntat del govern municipal de facilitar “espais dignes, funcionals i compartits”.
Amb aquesta iniciativa, el consistori reforça el seu suport a les entitats sense ànim de lucre amb una trajectòria consolidada i un paper actiu en la vida del municipi, apostant per la participació ciutadana, la cohesió social i la dinamització cultural a Palafrugell.
