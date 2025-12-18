Trobada empresarial dels polígons de Begur i Palafrugell per definir el futur
Les àrees de promoció econòmica dels ajuntaments han impulsat la reunió per posar sobre la taula projectes i necessitats
Empresaris dels polígons de Begur i Palafrugell s'han reunit per definir el full de ruta de l'any vinent. Les Àrees de Promoció Econòmica dels ajuntaments han impulsat la trobada per conèixer les necessitats, inquietuds i propostes de les empreses.
Entre les accions que es van posar sobre la taula, es va comentar la iniciativa dels dos ajuntaments de construir una passera que connecti el polígon Vins i licors Grau, a Palafrugell, amb el polígon de la Riera d’Esclanyà, a Begur, dos espais que actualment no disposen de connexió per a vianants i bicicletes. Aquesta actuació permetria donar continuïtat a les rutes ciclables ja existents i millorar la connectivitat entre els dos municipis.
Durant la trobada es van presentar les principals iniciatives en curs en l’àmbit de la promoció econòmica dels dos ajuntaments, així com les línies de col·laboració amb entitats empresarials com PIMEC. L’objectiu ha estat explicar què s’està fent, però també contrastar-ho amb la realitat del dia a dia de les empreses.
Des de l'Ajuntament han explicat que la sessió ha inclòs un torn obert de paraula que ha permès a les empreses participants expressar necessitats concretes, plantejar reptes compartits i fer propostes de millora. Totes aquestes aportacions es tindran en compte en l’elaboració del pla d’actuacions en promoció econòmica per a l’any 2026.
Aquesta trobada s’emmarca en la voluntat dels dos ajuntaments de reforçar la relació amb el teixit empresarial, treballar de manera coordinada i avançar plegats en la definició de polítiques i projectes útils, realistes i adaptats a les necessitats del territori, tot contribuint a enfortir l’ecosistema econòmic local.
La jornada es va tancar amb un espai de cafè networking, pensat per afavorir el contacte informal entre empreses i generar noves connexions, i va servir també com a ocasió per desitjar-se unes bones festes abans del tancament de l’any.
