Dos accidents mortals a carreteres del Baix Empordà encenen veïns i ajuntaments
S'està constituïnt una plataforma per reclamar que s'arrangin punts negres i carreteres amb projectes pendents des de fa anys
Dos accidents mortals carreteres del Baix Empordà, a Gualta i Rupià, i altres accidents recents sense víctimes han encès als veïns de diverses poblacions de la comarca i han fet sortir de nou la veu dels ajuntaments per reclamar que s'executin projectes des de fa anys sobre la taula. Es tracta de garantir la seguretat a carreteres estretes i amb punts perillosos. Des de la Pera fins a la rotonda de Torroella de Montgrí, passant per Gualta i Serra de Daró, és una de les principals, però també el tram entre Verges i Sant Jordi Desvalls, o des de Torroella a l'Estartit.
Una reunió aquesta setmana a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí ha estat el primer pas. Lluís Galan va posar l'espurna que ha encès la mobilització a través d'un escrit a les xarxes.
"Les darreres víctimes que hi va haver " i altres incidents com l'accident d'una ambulància amb un camió que va perdre el control van ser el detonant, explica Galan, perquè hi ha víctimes mortals i accidents al tram des de la Pera fins a Torrella. Galan constata que "les carreteres són nefastes i els 600 d'abans no són els d'ara".
Des de les xarxes es va acabar convocant una reunió a la qual van assistir unes dues-centes persones, entre elles alguns alcaldes. Els veïns van decidir crear un nucli que formarà part d'una plataforma amb l'objectiu de "veure les màquines a la carretera" per donar seguretat a unes vies que des de fa anys esperen projectes per millorar-les.
En els darrers anys s'han fet millores en punts com les cruïlles, la de Verges o Rupià, però les carreteres són estretes i amb punts conflictius.
Tot i que el moviment veïnal tot just es comença a agrupar estan disposats a fer pressió, diu Lluís Galan fins a veure les màquines a la carretera.
Des de Parlavà, l'alcalde, Quim Sabrià, posa de manifest que "fa més de deu anys que hi ha compromisos de la Generalitat i en aquest sentit continuem en un estat deficient i una elevada sinistralitat". "La història és molt llarga i portem molt i molt temps pressionant", diu l'alcalde que constata que els projectes estan a punt de ser executats, però no han acabat de tirar endavant. "Falta que políticament posem una partida i ho fem", constata Sabrià. En el seu cas la carretera que més els afecta és des de la Pera fins a Torroella, un tram amb tres vies diferents.
Des de Torroella de Montgrí per la seva banda, fonts municipals també s'han expressat en el mateix sentit i en el seu cas s'hi afegirien altres projectes com la via de Torroella a l'Estartit, una de les més perilloses.
En un comunicat han informat que es demana "la millora urgent de les carreteres del Baix Ter, especialment la que connecta Torroella de Montgrí amb la Pera i la que uneix aquest mateix municipi amb Medinyà. Es tracta de vies estratègiques per a la mobilitat diària de la ciutadania que, malgrat les reiterades demandes institucionals, continuen presentant greus deficiències de seguretat".
Expliquen que "ja l’any 2014 es van començar a canalitzar les primeres reivindicacions ciutadanes per millorar aquestes carreteres, i el 2016 la Generalitat de Catalunya va anunciar que en un termini de cinc anys els projectes estarien redactats i executats". "Avui, deu anys després, aquests compromisos no s’han materialitzat i les carreteres del Baix Ter continuen sense vorals i amb un asfaltatge molt deteriorat, fet que es tradueix en una elevada sinistralitat", manifesten.
Pel govern de Torroella, "els dos accidents mortals ocorreguts recentment, un a la carretera de Gualta i un altre a Rupià, han posat de nou en evidència una situació que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i tots els ajuntaments veïns fa anys que denuncien". Recentment han tingut reunions amb la Generalitat. En el seu cas també demanen millorar la via que els uneix amb l'Estartit.
