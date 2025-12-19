Palamós inicia actuacions per restaurar l’espai natural de Castell-Cap Roig afectat pel foc
L'Ajuntament i la Generalitat s'han coordinat i s'ha visitat la zona per portar a terme alguna intervenció d'urgència per retirar la vegetació morta que suposa un risc de caiguda
L’Ajuntament de Palamós i la Generalitat de Catalunya han iniciat la coordinació d’actuacions per recuperar la zona de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap Roig afectada per l’incendi forestal del passat 27 de novembre. El foc va cremar unes 4 hectàrees situades entre les cales de Sanià i dels Corbs i es va originar per la caiguda d’un pal elèctric en mal estat.
Els tècnics de les dues administracions han visitat la zona per valorar els danys i definir les accions a emprendre. A curt termini es farà una intervenció d’urgència per retirar la vegetació morta que suposa un risc de caiguda.
A mitjà termini es preveuen treballs de gestió forestal, com la retirada i trituració de restes vegetals i la construcció de feixines per retenir el sòl i reduir l’erosió.
També s’estudia la reorganització de la xarxa de senders, ja que alguns camins presentaven erosió prèvia que s’ha agreujat després de l’incendi. Es podrien restringir temporalment alguns trams i senyalitzar itineraris alternatius per garantir la seguretat i afavorir la recuperació ambiental.
Un cop es valori l’evolució de la vegetació, es redactarà un projecte tècnic de restauració integral de la zona. Paral·lelament, l’Ajuntament requerirà a la companyia elèctrica una revisió preventiva de les línies que travessen l’espai i, conjuntament amb la Generalitat, estudia reclamar-li danys i perjudicis pels efectes de l’incendi.
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- El poble de Girona que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
- Carta d'un lector: 'No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Aquest és el número que tocarà de la Loteria de Nadal 2025 segons el ChatGPT i els vidents