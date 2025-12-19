Torroella de Montgrí i l’Estartit, nucli del nou servei de transport públic a demanda Clic.cat al Baix Empordà
El servei entrarà en funcionament el 12 de gener de 2026 i connectarà urbanitzacions, petits municipis i equipaments clau amb un minibús flexible i amb reserva prèvia
Torroella de Montgrí i l’Estartit esdevindran el nucli central del nou servei de transport públic a demanda del Baix Empordà, el Clic.cat, que començarà a funcionar el 12 de gener de 2026. El projecte està impulsat pel Departament de Territori, en coordinació amb la taula de mobilitat del Baix Empordà i el Consell Comarcal, i serà operat per l’empresa AMPSA mitjançant un minibús.
El nou servei permetrà millorar la mobilitat entre les urbanitzacions de Torroella de Montgrí i l’Estartit i els municipis petits de la comarca, amb un sistema de rutes predefinides però flexibles, que s’aniran adaptant segons la demanda dels usuaris.
El Clic.cat comptarà amb tres línies que, a més de Torroella de Montgrí i l’Estartit, connectaran els municipis de Colomers, Fontanilles, Garrigoles, Gualta, Jafre, Serra de Daró, Ullà, Verges i Vilopriu. Els trajectes inclouran parades a les estacions d’autobús habituals dels pobles, així com en diferents nuclis de població, urbanitzacions, al CAP de Torroella i en diversos càmpings de l’Estartit.
Pel que fa específicament al municipi, el servei connectarà urbanitzacions com les Dunes, Torre Gran, Torre Vella, els Griells o la Pletera, així com càmpings, amb els nuclis principals. L’entrada del transport públic a les urbanitzacions representa una millora històrica de la mobilitat, ja que fins ara no s’havia produït mai.
L’alcalde de Torroella de Montgrí i l’Estartit, Jordi Colomí, ha destacat que «la posada en marxa del Clic.cat amb nucli a Torroella de Montgrí és un pas important en la millora de la mobilitat al Baix Ter i al conjunt de la comarca, i reforça la capitalitat del municipi com a centre de serveis i de referència territorial».
Colomí ha remarcat que «aquest nou projecte facilitarà els desplaçaments quotidians entre municipis, especialment des dels pobles més petits, i millorarà l’accés als serveis sanitaris, educatius i administratius que es concentren a Torroella de Montgrí». L’alcalde també ha subratllat que «és la primera vegada que un servei de transport públic passarà per les urbanitzacions del municipi», i ha afegit que el fet d’esdevenir el nucli del servei «tindrà un impacte positiu en l’activitat econòmica local i reforçarà el paper de Torroella de Montgrí com a pol comercial del Baix Ter i de la comarca».
Servei amb reserva prèvia
El Clic.cat funcionarà de dilluns a dissabte en tres franges horàries: de 6.30 a 8.45 h, de 12 a 14.15 h i de 17.15 a 19.30 h. Per utilitzar-lo caldrà fer una reserva amb un mínim d’una hora d’antelació, a través de l’aplicació mòbil Nemi o bé per telèfon.
En el moment de la reserva, els usuaris hauran d’indicar la parada d’origen i la destinació final, així com avisar si necessiten plaça per a persones amb mobilitat reduïda. L’aplicació Nemi permet consultar totes les parades en un mapa, fer el seguiment en temps real del vehicle i conèixer l’hora estimada d’arribada, així com gestionar reserves habituals, anul·lar trajectes o desar rutes preferides.
La posada en marxa del Clic.cat a Torroella de Montgrí dona continuïtat al servei de transport a demanda que ja funciona des de fa un any a l’àmbit de la Bisbal d’Empordà, amb l’objectiu de promoure una mobilitat més sostenible, reduir la dependència del vehicle privat i millorar l’accessibilitat als serveis bàsics.
