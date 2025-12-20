Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda GironaQuines GironaGirona FCSpar GironaBàsquet GironaPesta PorcinaComprovar Loteria de Nadal 2025
instagramlinkedin

Palamós engega els tràmits per canviar el topònim

L'Ajuntament ha començat el procés que calculen que pot allargar-se un any

La consulta celebrada el 23 de novembre.

La consulta celebrada el 23 de novembre. / Ajuntament de Palamós

Redacció

Redacció

Palamós

L’Ajuntament de Palamós va aprovar aquesta setmana al ple l’inici dels tràmits administratius per modificar el topònim oficial del municipi i passar a denominar-se «Palamós i Sant Joan». L’acord dona compliment al compromís adoptat per totes les forces polítiques del consistori després que la consulta popular celebrada el mes passat es resolgués a favor d’aquesta modificació.

El document aprovat sol·licita a la Generalitat de Catalunya l’elaboració dels dos informes preceptius necessaris per poder validar posteriorment el canvi de nom. Han de ser emesos, respectivament, per la Direcció General de l’Administració Local i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), en un procés administratiu que es pot allargar aproximadament un any.

Abans d’arribar a aquesta fase, l’Ajuntament obrirà l’expedient corresponent i sotmetrà l’acord a exposició pública. Un cop resoltes les possibles al·legacions, el canvi haurà de tornar a ser aprovat pel Ple municipal de manera definitiva. El decret resultant serà aleshores tramès a la Generalitat perquè emeti els informes esmentats.

La consulta

La decisió del Ple arriba després de la consulta popular celebrada el 23 de novembre, en què es preguntava a la ciutadania: «Vols que el topònim del municipi de Palamós incorpori el nom de Sant Joan passant a denominar-se ‘Palamós i Sant Joan’?».

El resultat va ser ajustat però favorable al canvi: 897 vots a favor i 752 en contra.

La consulta va ser impulsada arran d’una reivindicació històrica de l’Associació de Veïns de Sant Joan. El desembre de 2024, el Ple municipal va aprovar per unanimitat la convocatòria d’aquest procés participatiu. L’organització va anar a càrrec d’una comissió de treball integrada per l’Àrea municipal de Participació Ciutadana, tots els grups polítics municipals i la mateixa Associació de Veïns de Sant Joan, que van treballar conjuntament en la definició dels criteris i el desenvolupament del procés.

Notícies relacionades i més

L’any 1940 es van iniciar els tràmits d’agregació del terme municipal de Sant Joan a Palamós.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents