Palamós engega els tràmits per canviar el topònim
L'Ajuntament ha començat el procés que calculen que pot allargar-se un any
L’Ajuntament de Palamós va aprovar aquesta setmana al ple l’inici dels tràmits administratius per modificar el topònim oficial del municipi i passar a denominar-se «Palamós i Sant Joan». L’acord dona compliment al compromís adoptat per totes les forces polítiques del consistori després que la consulta popular celebrada el mes passat es resolgués a favor d’aquesta modificació.
El document aprovat sol·licita a la Generalitat de Catalunya l’elaboració dels dos informes preceptius necessaris per poder validar posteriorment el canvi de nom. Han de ser emesos, respectivament, per la Direcció General de l’Administració Local i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), en un procés administratiu que es pot allargar aproximadament un any.
Abans d’arribar a aquesta fase, l’Ajuntament obrirà l’expedient corresponent i sotmetrà l’acord a exposició pública. Un cop resoltes les possibles al·legacions, el canvi haurà de tornar a ser aprovat pel Ple municipal de manera definitiva. El decret resultant serà aleshores tramès a la Generalitat perquè emeti els informes esmentats.
La consulta
La decisió del Ple arriba després de la consulta popular celebrada el 23 de novembre, en què es preguntava a la ciutadania: «Vols que el topònim del municipi de Palamós incorpori el nom de Sant Joan passant a denominar-se ‘Palamós i Sant Joan’?».
El resultat va ser ajustat però favorable al canvi: 897 vots a favor i 752 en contra.
La consulta va ser impulsada arran d’una reivindicació històrica de l’Associació de Veïns de Sant Joan. El desembre de 2024, el Ple municipal va aprovar per unanimitat la convocatòria d’aquest procés participatiu. L’organització va anar a càrrec d’una comissió de treball integrada per l’Àrea municipal de Participació Ciutadana, tots els grups polítics municipals i la mateixa Associació de Veïns de Sant Joan, que van treballar conjuntament en la definició dels criteris i el desenvolupament del procés.
L’any 1940 es van iniciar els tràmits d’agregació del terme municipal de Sant Joan a Palamós.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Un poble gironí espectacular: bona gastronomia i meravellosos paisatges
- Banyoles instal·la un envelat de 1.200 metres quadrats per reubicar les activitats de Nadal que s'havien de fer al pavelló de la Draga